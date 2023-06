Estate, quali look scegliere per andare in vacanza? Con questi abbinamenti non si può sbagliare

Questa stagione è di grande ispirazione per la moda. Ecco quali sono gli abbinamenti più in voga per l’estate 2023.

La moda e le tendenze del momento non vanno mai in vacanza. Il caldo estivo è spesso accompagnato da capi all’ultimo grido. Ovviamente, oltre a contrastare le temperature sempre più alte, la scelta degli abiti da indossare deve essere fatta seguendo i propri gusti. In un look curato nei minimi dettagli, non possono mancare gli abbinamenti giusti.

A volte si tende a credere che il vero potere rivoluzionario sia contenuto in un solo capo, ma non è così. È lo stile a fare la differenza. Le soluzioni esistenti sono tantissime. Si può optare per top colorati, pantaloni in tessuto leggero, gonne corte e scarpe aperte. Ecco alcuni consigli che possono aiutare a fare le perfette associazioni e sorprendere le proprie amiche.

Abbinamenti imperdibili per l’estate 2023: cosa non può mancare nel proprio armadio

Giocare con la moda non è mai stato così divertente. Le calde giornate estive, infatti, pongono ben pochi limiti. Ovviamente, anche in base al contesto, alcune scelte risultano più vincenti rispetto ad altre. Una cosa che non può mai mancare nel proprio armadio è l’abito chemisier, costituito da un solo pezzo e adatto a quasi tutte le corporature. Il taglio morbido consente di indossarlo con disinvoltura nelle occasioni più disparate.

Per valorizzarlo al meglio, è possibile abbinarlo a dei sandali e a una borsa grande in paglia. In questa stagione, sono da preferire fantasie vivaci, costituite da stampe floreali, etniche e a quadri. Le donne che vogliono apparire sempre al top in spiaggia possono optare per indimenticabili look da mare. Sopra il costume, intero o a due pezzi, si può indossare un bellissimo prendisole.

Oltre a donare una nota di eleganza, consente anche di muoversi tranquillamente tra le diverse location di uno stabilimento e di proteggersi dai raggi solari più aggressivi. In base alle proprie necessità, ci si può orientare verso un modello corto, che non scende sotto le ginocchia, o uno lungo, più coprente, ma altrettanto sofisticato. Sono i dettagli a fare la differenza, pertanto, si può abbinare a delle infradito colorate o a un paio di sneakers.

Anche in questo caso, per armonizzare il proprio stile, si sconsiglia di utilizzare borse piccole ed eccessivamente lussuose. Accessori in crochet o in tela, al contrario, sono l’ideale. Le tendenze del momento possono avere un peso determinante nelle proprie scelte, ma non vanno mai ignorare le preferenze per uniformarsi agli altri. Si possono sperimentare anche abbinamenti originali e insoliti, ancora poco diffusi e dai colori sgargianti.