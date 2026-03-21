Estate 2026 salto indietro negli anni ’90 anche per i capelli, ecco il taglio per essere sempre perfette

C’è un’aria che tira in questi primi mesi del 2026, e non è solo quella primaverile. Guardando le passerelle e i saloni che contano, si ha la sensazione che qualcosa sia cambiato.

Dopo anni di extension infinite, pieghe laccate e righe geometriche, l’estate che sta arrivando porta con sé il profumo degli anni 90′. Non il revival fine a se stesso, ma lo spirito di quegli anni: volumi naturali,scalature che muovono il capello, e una leggerezza che sembrava perduta.

Il taglio di capelli per essere sempre perfette quest’estate non richiede ore di lavoro davanti allo specchio. Chiede invece la capacità di lasciare che il capello faccia quello che sa fare, guidato ma non imprigionato.

I due tagli che fanno la differenza

Due nomi stanno spopolando tra le donne che vogliono un look fresco e dinamico senza rinunciare alla personalità. Il primo è il Bixie, un ibrido tra il pixie cortissimo e il bob classico. Non è né l’uno né l’altro, ma il meglio di entrambi: ha la leggerezza del corto e la femminilità del medio, con una scalatura che parte dalla nuca e si allunga sul davanti, incorniciando il viso senza appesantire.

Il secondo è il Butterfly cut, forse il vero protagonista della stagione. Prende il nome dal movimento che crea: lunghezze stratificate, più corte sul viso e più lunghe dietro, che quando si muovono ricordano l’aprirsi di una farfalla. È il taglio di chi vuole volume senza rinunciare alla lunghezza, e si adatta a qualsiasi tipo di capello, liscio o mosso.

Il segreto è nella texture e nella personalizzazione

Quel che rende questi tagli così attuali è la filosofia che li accompagna: niente perfezione chirurgica, niente linee rigide. Le scalature sono pensate per valorizzare la texture naturale del capello, sia esso liscio, ondulato o riccio. Le frange tornano, ma leggere, a tendina, quasi trasparenti, mai pesanti. Il look è messy-chic: quella leggera imperfezione che fa sembrare il taglio appena uscito dal mare e non dal salone.

La vera rivoluzione, però, è nella personalizzazione. Non esiste un Bixie uguale all’altro o un Butterfly cut standard. Si parte dalla forma del viso, dalla consistenza del capello, dalla vita che ognuna conduce. È il taglio su misura, quello che non ha bisogno di essere fissato con lacca o piegato a forza. Perché la perfezione, nell’estate 2026, è finalmente quella che sembra non essere stata cercata. Basta un taglio ben studiato, un prodotto giusto per definire, e ci si sente a posto ovunque, anche sotto l’ombrellone.