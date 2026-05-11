Weekend al mare, cosa mangiare per avere una tintarella perfetta fin da subito

Si parte per il weekend al mare con la speranza di tornare con un bel colorito abbronzato. Poi si stende l’asciugamano, ci si spalma la crema, e si aspetta. Il sole fa il suo lavoro, ma la pelle risponde solo se è stata preparata.

La verità è che l’abbronzatura inizia nel piatto, almeno un paio di settimane prima di mettere il costume. Se si parte di venerdì e si torna domenica, non c’è miracolo che tenga: in tre giorni si può solo evitare di bruciarsi, non diventare bronzati come dopo due settimane di ferie. Ma si può fare in modo che il poco colore che si prende sia uniforme, luminoso e duraturo.

I cibi giusti, scelti con criterio, stimolano i melanociti (le cellule che producono melanina) e proteggono la pelle dai radicali liberi. Non servono diete restrittive, basta sapere cosa mettere nel carrello della spesa prima di partire e cosa portare in borsa frigo per il tragitto.

Le tre regole del beach food intelligente

La prima regola è sempre la stessa: via libera ai carotenoidi. Sono i pigmenti che danno colore giallo, arancione e rosso a frutta e verdura, e si accumulano negli strati superficiali della pelle, amplificando e uniformando l’abbronzatura. Carote crude o grattugiate, albicocche, pesche, melone, pomodori maturi, anguria. Attenzione: per essere assorbiti, i carotenoidi hanno bisogno di grassi. Un’insalata di pomodori condita con un filo d’olio extravergine, una manciata di mandorle a metà mattina, un carpaccio di carote con olio e limone.

La seconda regola è idratarsi dall’interno. La pelle disidratata si squama e l’abbronzatura dura pochissimo. Bere almeno due litri di acqua al giorno, anche in spiaggia, evitando alcolici e bevande zuccherate che disidratano. Terza regola: limitare cibi infiammatori. Fritti, insaccati, formaggi stagionati, dolci industriali aumentano lo stress ossidativo della pelle, rendendola più vulnerabile al sole e meno reattiva alla produzione di melanina. Meglio un panino con tonno e pomodoro che una pizza fritta sotto l’ombrellone.

Cosa mangiare durante il weekend per non sprecare il sole

Il giorno di arrivo, al primo pasto in spiaggia, scegliere un’insalata ricca di pomodori, peperoni crudi e carote grattugiate, condita con olio e un pizzico di sale integrale. Per cena, un piatto di pesce azzurro (sarde, alici, sgombro) ricco di omega-3 che riducono l’infiammazione cutanea, accompagnato da verdure di stagione. La mattina seguente, a colazione, yogurt greco con albicocche secche e noci, o una spremuta d’arancia rossa. A pranzo, ancora pomodori e carote, magari in un’insalata di riso o farro.

La domenica, prima di ripartire, una bella fetta di anguria o un frullato di frutti di bosco. Nessun alimento da solo fa miracoli, ma l’insieme, ripetuto con costanza, prepara la pelle a reagire meglio al sole. Se poi si torna a casa con un colore leggero ma uniforme, e non con la pelle spellata, vuol dire che il weekend è stato un successo. La prossima volta, però, inizia a prepararti con un mese di anticipo. La tintarella perfetta non è un colpo di fortuna, è una strategia. E inizia a tavola, molto prima di stendere l’asciugamano.