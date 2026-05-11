Come evitare il segno del costume con l’abbronzatura: la tecnica infallibile

Il segno del costume è l’effetto collaterale più odiato dell’estate. Non perché sia brutto, ma perché racconta di una tintarella fatta male, ferma, ripetitiva.

Chi si stende al sole e sta immobile per ore, girandosi solo a metà giornata, ottiene un contrasto netto tra pelle coperta e pelle esposta. Il costume aderisce alla pelle senza mai spostarsi, e i raggi non colpiscono mai i centimetri sotto gli elastici.

Il risultato è un’abbronzatura a mosaico: schiena rigata, fianchi segnati, spalle con due righe parallele. La prima regola per evitare il segno è semplice quanto trascurata: muoversi. Non restare sdraiati sulla stessa asciugamano per più di venti minuti. Alzarsi, camminare, fare due passi in acqua, cambiare posizione. Ogni volta che ci si muove, il costume scivola di qualche millimetro, e il sole colpisce aree diverse. Non sparisce del tutto, ma il confine tra pelle chiara e scura si sfuma.

La scelta strategica del modello e dei laccetti

Alcuni costumi sono disegnati per ridurre i segni. I moduli sgambati, con triangoli regolabili e laccetti sottili, coprono meno superficie e lasciano più pelle esposta uniformemente. I costumi interi con scolli particolari o intrecci creano disegni invece che righe dritte. Meglio evitare fasce elastiche larghe e spesse, quelle che premono sulla pelle e lasciano un solco ben definito.

Per chi vuole un colore più omogeneo, i costumi senza ferretti e con tessuti morbidi che non stringono sono i migliori. Un altro trucco tecnico riguarda gli oli abbronzanti: applicarli anche sotto i bordi del costume, sollevando leggermente gli elastici per qualche minuto, permette al sole di raggiungere quelle piccole aree normalmente in ombra. Non serve nudo integrale, basta un po’ di manualità.

L’abbronzatura che si costruisce per gradi (e senza stress)

I segni netti si vedono solo su chi prende colore molto rapidamente. La pelle che si abbronza gradualmente, magari con creme a bassa protezione ma applicata con costanza, sviluppa un pigmento più diffuso e meno contrastato. Se si vuole evitare del tutto il segno, si può ricorrere all’abbronzatura con autoabbronzante: si applica la sera, a corpo nudo, e la mattina dopo il colore è uniforme su tutta la pelle, costume o non costume.

L’unica controindicazione è la durata limitata. Per chi invece ama il sole, un ultimo consiglio: nelle prime due ore di esposizione (quelle in cui la pelle produce più melanina) resta in movimento e con il costume ben sistemato. Dopo, quando il colore è già partito, puoi anche fermarti. Il segno non sarà mai zero, ma un leggero alone sfumato è molto più elegante di una riga netta. E ricorda: l’estate non è una gara di abbronzatura, ma di benessere. Una pelle con qualche segno di costume è la prova che hai vissuto le tue giornate al mare muovendoti, non stando ferma come una statua.