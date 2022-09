Esercizi per la cellulite: i migliori per ridurla efficacemente

Se siete alla ricerca di esercizi in grado di contrastare la cellulite, in questo articolo troverete tanti esempi di esercizi efficaci che potrete eseguire sia a casa che in palestra.

La cellulite è un inestetismo che colpisce praticamente tutte le donne. Si tratta di una condizione alterata, detta ipertrofia, del tessuto sottocutaneo che è ricco di cellule adipose.

Esistono molti falsi miti sulla cellulite in grado di far perdere di vista l’obiettivo.

Una cosa certa però è che la lotta contro la cellulite deve essere perseguita in modo costante durante tutto l’anno modificando, se necessario, il proprio regime alimentare, seguendo uno stile di vita più corretto e praticando attività fisica con esercizi mirati.

Ora è giunto il momento di dare un’occhiata agli esercizi più efficaci per combattere la cellulite su glutei, cosce e pancia.

In concomitanza con un’alimentazione studiata e rimedi naturali per contrastare la cellulite, praticare attività fisica può rivelarsi di grande giovamento.

Esistono esercizi specifici per ridurre ed eliminare la cellulite localizzata su cosce, braccia e glutei. Se eseguiti in maniera corretta e con costanza, questi esercizi possono davvero fare la differenza.

Potrete decidere se eseguirli in palestra o comodamente a casa. Vediamoli insieme.

Lo squat: l’esercizio contro la cellulite sulle cosce

Foto di Shutterstock | ORION PRODUCTION

Forse uno degli esercizi più familiari, lo squat è in grado di tonificare le cosce, rendendole forti e riducendo l’effetto a buccia d’arancia.

Per eseguire questo esercizio, non dovrete far altro che mettervi in posizione eretta, con le gambe divaricate all’altezza del bacino assicurandovi di rimanere con la schiena dritta, le scapole vicine tra di loro senza tensione sulle spalle.

Mantenendo questa posizione non dovrete far altro che andar giù piegando le ginocchia, restare in posizione per qualche secondo tenendo contratto l’addome. Risalendo e tornando alla posizione iniziale, dovrete contrarre i glutei.

Potrete ripetere questo movimento per 12 ripetizioni e 4 serie, aggiungendo un pò di peso con manubri o una kettleball.

Gli affondi: esercizio ottimo per ridurre la cellulite su gambe e glutei

Foto di Shutterstock | Prostock-studio

Gli affondi sicuramente rientrano tra i migliori esercizi per ridurre la cellulite, specialmente su gambe e glutei.

Per una perfetta esecuzione, partite in piedi con le gambe e i piedi uniti, schiena dritta e addome contratto.

A questo punto guardando davanti a voi porta prima in avanti una gamba e poi scendi sino a piegarle entrambe.

La gamba che si trova avanti dovrà formare un angolo di 90°, quella che rimane dietro non dovrà toccare il pavimento.

Mantenete la posizione per qualche secondo e tornate su. Ripetete l’esercizio anche con l’altra gamba completando 3 serie da 10 ripetizioni.

Ponte per glutei: perfetto per tonificare e modellare riducendo la cellulite

Foto di Shutterstock | Prostock-studio

Il ponte per glutei è un esercizio che si focalizza proprio sulla muscolatura del gluteo stesso, riducendo enormemente le adiposità e di conseguenza la cellulite in questa zona.

Posizionatevi supine, puntante i piedi al pavimento piegando le ginocchia e, mantenendo l’addome contratto ed il bacino basso, salite con i glutei contraendoli una volta arrivate in estensione.

Per un lavoro più efficace potreste completare 4 serie da 12 ripetizioni e aggiungere un peso sopra la zona pelvica.

Donkey Kick: un esercizio a corpo libero facile ed efficace

Foto di Shutterstock | Undrey

Anche il Donkey Kick si focalizza sulla parte inferiore del corpo, quella solitamente più attaccata dalla cellulite.

In questo esercizio, dovrete posizionarvi a carponi con le braccia distese verso il pavimento e le gambe piegate. A questo punto dovrete slanciare una gamba verso l’alto mantenendola piegata e con il piede a martello e contraendo il gluteo.

Ripetete questo esercizio con entrambe le gambe completando 3 serie da 12 ripetizioni per ciascuna.

Sollevamento gambe: ottimo esercizio per pancia glutei e gambe

Foto di Shutterstock | fizkes

Questo esercizio è spesso utilizzato nel pilates al fine di tonificare l’addome, i glutei e le gambe e di conseguenza è molto utile contro la cellulite. Se eseguito correttamente, si rivelerà davvero efficace contro la cellulite.

Sdraiatevi supine su un tappetino o sul pavimento, con le mani lungo li corpo. Portate in alto le gambe unite e i piedi a martello sino a formare un angolo di 90° con il vostro corpo.

A questo punto potreste rimanere così in tensione con l’addome contratto o decidere di scendere lentamente con le gambe, sino a toccare il pavimento con i talloni e tornare su più velocemente.

Nel secondo caso, potrete effettuare 4 serie di 10 ripetizioni.

Dieta anticellulite per rendere gli esercizi ancor più efficaci

Foto di Shutterstock | Umpaporn

Per combattere la cellulite si può ricorrere dunque agli esercizi appena illustrati abbinati ad una dieta bilanciata ricca di alimenti anti ritenzione, rendendo così i risultati ancora più efficaci.

Partiamo da qualche consiglio sulla dieta: importantissimo è bere molta acqua, almeno due litri al giorno lontano dai pasti, per favorire l’eliminazione di tossine e diminuire la ritenzione idrica.

Da abolire tutti quei cibi grassi e bevande dannose per l’organismo e che incentivano l’adiposità localizzata.

Via libera a frutta e verdura e anche ai carboidrati, meglio se integrali. Una dieta corretta insomma, che preveda carni magre, pesce, formaggi leggeri e tanta tanta acqua.