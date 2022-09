Esercizi da fare con la tua migliore amica: insieme è meglio

Esci dalla routine quotidiana! Effettua il tuo allenamento con una tua amica.

In questo modo non solo puoi ridere insieme, ma sarai più motivata e fornirai varietà alla tua vita. Per un’ora o poco più fuggirai dalla routine quotidiana.

Anche gli esercizi che non ti piacciono possono diventare improvvisamente molto divertenti se fatti in due. Il fitness diventerà così un allegro appuntamento da vivere con la tua amica.

Perché il fitness di con un’amica è consigliabile?

Gli allenamenti con un’amica servono sia a mettere massa muscolare, sia ad aumentare la propria resistenza. Con gli allenamenti a corpo libero di coppia, non solo puoi regolare la durata del carico, ma anche la velocità delle ripetizioni.

Negli esercizi di fitness per due, l’amica funge da pratico contrappeso o resistenza. Il vantaggio reale è che gli esercizi non sono solo più difficili, ma possono anche essere adattati in termini di difficoltà.

Il terzo motivo per fare allenamento in due è perché aumenta di molto la motivazione. D’ora in poi avrai la tua coach motivazionale personale. Questo non solo ti spingerà a non rimandare il tuo allenamento, ma anche a dare il massimo.

Insieme, inoltre, si è più efficienti. L’una controlla l’altra: se stai facendo l’esercizio correttamente, se la velocità è giusta. In due ci si tiene d’occhio , ci si aiuta e ci si corregge.

4 consigli per gli allenamenti in coppia

Ecco 4 consigli da mettere in pratica per ottenere ottimi risultati dall’allenamento di coppia:

Stabilite obbiettivi comuni, per incoraggiarvi e non restare delusi;

Create insieme un piano di allenamento;

Riconoscete le vostre somiglianze e le vostre differenze, per adattare l’allenamento;

Resta rilassato e sappi che, nel caso in cui l’altro non possa allenarsi, puoi allenarti anche da solo.

In questo modo l’allenamento sarà altamente efficace e super motivante.