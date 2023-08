Eros Ramazzotti, non si nasconde più: la dedica d’amore a Dalila

Le parole di Eros Ramazzotti alla fidanzata Dalila hanno commosso il web: che cosa ha scritto il cantante? La dedica d’amore è bellissima.

Nell’ultimo periodo non si è fatto altro che parlare di lui, e non solo per la sua strepitosa carriera. Eros Ramazzotti è finito al centro dell’attenzione anche per alcune vicende personali che lo hanno visto coinvolto in prima persona, tra cui la nascita del suo primo nipotino Cesare. Non solo! Oggi tutti parlano di Ramazzotti per la sua nuova storia d’amore con Dalila Gelsomino.

I due fanno coppia fissa ormai da un po’ di tempo e sono finalmente usciti allo scoperto, dopo il lungo periodo di gossip sul loro conto. Nonostante la notevole differenza d’età (ben 25 anni), Eros e Dalila appaiono più uniti e innamorati che mai. A confermarlo sono state proprio le parole del cantante romano, che di recente si è lasciato andare ad una dedica molto emozionante sul web.

Proprio qui Ramazzotti ha voluto riservare un posto speciale alla sua amata, con una dedica che ha fatto sciogliere i cuori di tutti i fan. Su Instagram il cantante ha scritto splendide parole a Dalila, esprimendo tutto l’amore che nutre nei confronti della giovane fidanzata. Inutile dire che le reazioni dei followers non sono tardate ad arrivare, tra like e commenti. Ecco i dettagli.

Eros Ramazzotti e la dedica a Dalila, le parole commoventi

Il celebre Eros ha riservato a internet, e in particolare a Instagram, il potere di veicolare il suo messaggio d’amore verso Dalila Gelsomino. Ramazzotti, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme alla giovane fidanzata, aggiungendo nella didascalia le tenere parole d’amore. “Viviamolo fino in fondo questo amore”, ha scritto il cantante, mentre si perde negli occhi della sua amata. Ma chi è Dalila Gelsomino?

In moltissimi si sono chiesti chi sia la ragazza misteriosa del celebre cantante. Di lei si sa che si chiama Dalila Gelsomino, che ha 34 anni (25 in meno del noto artista) e che da anni vive dall’altra parte del mondo, più precisamente in Messico. Come riportato da Fanpage, la Gelsomino sarebbe laureata in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo presso la Cattolica di Milano, con un master conseguito poi negli Stati Uniti. Una volta qui, la bella Dalila ha scelto di rimanere a vivere in Messico.

Molto attiva sui social, la giovane ha da poco iniziato a condividere foto e video che la vedono insieme al fidanzato Eros. Prima, Dalila amava condividere scatti del paradiso tropicale sudamericano nel quale viveva, insieme a momenti di vita privata o di lavoro. Oggi i due hanno ufficializzato la loro storia d’amore anche sui social, dove non mancano le foto in cui entrambi appaiono felici e innamorati.