Era amatissima in tutto il mondo, la sua vita è finita con 56 coltellate

Oggi vi raccontiamo una storia più tragica del solito, quella di una giovane e amatissima influencer che ha visto la sua vita interrotta da una serie di 56 coltellate.

La storia tragica ha portato alla morte di una giovanissima ragazza che ha lasciato tutti senza parole. Il piano dietro alla questione era davvero assurdo e diabolico, per questo i protagonisti dell’omicidio pagheranno con l’ergastolo.

La tragica storia di Shahraban

Sharaban è un’influencer molto famosa sui social network, tedesca di origini irachene di 23 anni. Oggi però rischia di veder finire tutto con l’ergastolo, le accuse nei suoi confronti sono decisamente inquietanti.

Pare che la ragazza abbia attirato una giovane ragazza che le somigliava molto, trovandola su Instagram dopo settimane di ricerca. Questa sarebbe stata attirata in una trappola con la promessa di un servizio, per poi essere sfigurata e uccisa.

L’influencer voleva simulare il suo omicidio, secondo Bild, per sottrarsi dai genitori con cui i rapporti erano incrinati da tempo.

Ma per raccontare questa storia dobbiamo fare un passo indietro nel tempo.

Cosa è successo all’influencer?

Il 16 agosto del 2022 è stato ritrovato il corpo di una giovane donna senza vita e con il volto sfigurato. La ragazza era stata identificata come Shahraban, un’influencer ed estetista di Monaco, con grande stupore dei genitori.

I primi dubbi sull’identità della vittima erano sorte durante l’autopsia con i dati dell’esame del Dna che avevano confermato la dissonanza con la stessa.

La vittima in realtà era Khadidja, una fashion blogger di origini algerine anche lei in Germania. Il caso si è infittito di domande quando gli inquirenti hanno scoperto che le due avevano la stessa età e si somigliassero molto.

Shahraban e Sheqir K, suo fidanzato kosovaro, avevano contattato Khadidja fingendo di voler acquistare dei prodotti cosmetici e andando a prenderla.

Dopo averla caricata in macchina si erano fermati poi in un bosco e l’avevano aggredita con 56 coltellate, sfigurandola in volto sperando di togliere ogni dubbio sull’identificazione.

La donna aveva detto ai genitori di essere andata a Ingolstadt dal suo ex marito e dopo il suo mancato ritorno i due si erano recati sul posto, trovando un cadavere dentro la sua Mercedes.

La polizia ha parlato di “futili motivi” alla base dell’omicidio e di un caso incredibile. La coppia ha ricevuto il fermo e attende il processo che porterà sicuramente per loro a un ergastolo.

La notizia è diventata virale sui social network, lasciando tutti senza parole.