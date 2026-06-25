Enzo Miccio: Escluso da Domenica In e il suo show su Rai2 cancellato

Nonostante le aspettative, Enzo Miccio non apparirà in “Domenica In” e il suo progetto per Rai2 è stato cancellato. Nonostante la delusione, il suo valore televisivo rimane indiscutibile.

Un telefono che squilla, una promessa che evapora, un’agenda che si svuota. Nell’estate in cui la televisione ridisegna i suoi confini, il nome di Enzo Miccio finisce in una zona d’ombra che nessuno si aspettava.

Enzo Miccio: un linguaggio di stile

Dici Enzo Miccio e pensi a classe, ironia, occhio clinico per il dettaglio. Lo stilista e wedding planner che ha portato il galateo pop nelle case italiane è molto più di un volto tv: è un linguaggio. Dai consigli fashion ai matrimoni scenografici, fino alle incursioni nel prime time, Miccio ha costruito in anni di lavoro una credibilità che si misura in richieste, eventi, pubblico affezionato.

Per questo, nelle scorse settimane, l’ipotesi di rivederlo in Rai ha acceso aspettative. Il clima? Quello tipico di fine stagione: riunioni, cambi di rotta, casting ristretti. Le grandi ammiraglie cercano volti forti, i canali tematici affinano la propria identità. E in tutto questo, il nome di Miccio circolava con insistenza.

Il futuro di Miccio in Rai

A metà strada tra attesa e realtà, arriva però la notizia che fa rumore: doppio stop. Secondo più testate di settore, non ci sarà in Domenica In e il suo progetto per Rai2 sarebbe stato cancellato. Ad oggi, non risultano motivazioni ufficiali comunicate dall’azienda; il dato certo è che il palinsesto autunnale si sta serrando e le scelte diventano chirurgiche. La domenica pomeriggio di Rai 1, guidata da Mara Venier, nella scorsa stagione ha spesso superato il 18% di share: numeri che spingono a blindare una formula che funziona, limando il superfluo. Su Rai2, invece, l’orientamento recente privilegia factual snelli, comicità e informazione leggera, con budget più attenti e obiettivi di target puntuali.

Tradotto: se un programma non incastra alla perfezione per costi, durata o pubblico, finisce in stand-by. Capita, anche a profili noti. E non è un declassamento: è l’effetto di un’industria che oggi misura tutto, dall’Auditel al sentiment online, prima di dire sì.

Cosa c’è dietro le scelte di palinsesto

Obiettivi chiari: consolidare i programmi leader (e Domenica In lo è), ridurre il rischio su titoli nuovi. Risorse: il costo minuto conta; i factual estetici richiedono location, troupe agili, diritti d’immagine. Coerenza editoriale: ogni rete difende un perimetro. Se un titolo non “suona” da Rai2, salta anche a progetto avanzato.

Il fattore Miccio

Quando un volto porta con sé un lessico e una comunità, è raro che resti fermo a lungo. Se oggi è un no, domani può essere un “rivediamoci”: una rubrica in un talk, una serata evento su matrimoni e lifestyle, un ritorno su piattaforme dove ha già brillato. Nell’ultimo decennio, professionisti con posizionamento forte sono tornati più maturi dopo una pausa, spesso con format più aderenti alla loro firma.

Sui social, intanto, molti chiedono se lo rivedremo presto e dove. Domanda legittima, risposta aperta. Non ci sono comunicazioni ufficiali su alternatives immediate; circolano ipotesi, ma senza conferme è corretto fermarsi ai fatti: escluso dal cast di Domenica In, progetto di Rai2 al momento stoppato.

Resta un’immagine: un metro da sarto che si arrotola piano, in attesa del prossimo abito da tagliare. Perché la tv cambia, ma il gusto — quando è riconoscibile — trova sempre una porta da cui rientrare. E a voi, quale spazio piacerebbe vedere cucito addosso a Enzo Miccio nel prossimo giro di valzer televisivo?