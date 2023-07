Enrico Papi, curiosità: che titolo di studio ha il simpaticissimo conduttore

Oggi volto molto apprezzato della tv, Enrico Papi ha alle spalle una carriera eclettica: ecco che titolo di studio ha il simpatico conduttore.

Solo recentemente Enrico Papi è tornato a far parte della scuderia di Mediaset. Il conduttore ha alle spalle varie esperienze nel mondo dello spettacolo e questo ha alimentato la sua carriera, ma anche showman. Ha debuttato in tv molto giovane, prima come cabarettista e poi come apri concerto di diversi artisti. A volerlo per primo nella sua squadra tv di Fantastico Bis fu Giancarlo Magalli che sin da subito ha apprezzato le sue doti di presentatore.

In seguito ha condotto Unomattina, Scherzi a parte, Sarabanda, La pupa e il secchione e La Notte dei Record. Recentemente ha preso parte all’ultima edizione de L’Isola dei Famosicome opinionista, distinguendosi per i suoi botta e risposta con Ilary Blasi. Sposato da più di 20 anni con Raffaella Schifino, è padre di due ragazzi, Iacopo e Rebecca, che vivono negli Stati Uniti con la madre. Quando non lavora Enrico si traferisce a Miami, dove trascorre molto tempo con la sua famiglia.

Qual è il titolo di studio del conduttore

Della vita precedente al successo del simpatico conduttore non si conosce molto: sapere che lavoro ha fatto prima della tv non è facile, ma è tuttavia noto quale titolo di studio ha conseguito. Personalità brillante e ironica, Papi è molto apprezzato dal pubblico che gli ha sempre dimostrato affetto e considerazione. Il suo modo di condurre e apparire in tv è divertente, leggero e scorrevole e i suoi programmi riscontrano solitamente un certo riscontro positivo.

Sarà anche per questo che in molti non si aspettano che la carriera scolastica del conduttore abbia raggiunto obiettivi accademici. E invece si è laureato: sapete qual è la facoltà scelta dal conduttore? Papi ha prima conseguito la maturità classica e poi si è iscritto all’Università certo di conseguire l’ambito titolo di studi. Subito dopo il diploma ha intrapreso gli studi di legge.

La sua carriera universitaria è andata di pari passo con il suo lavoro, poi per un periodo si è fermato e solo in seguito ha deciso di portare a termine il suo obiettivo. Il conduttore ha terminato il suo percorso di studi grazie a Cepu, di cui è stato anche testimonial. Nei primi anni del 2000 ha discusso la tesi e conseguito la laurea: un obiettivo ambizioso a cui non ha voluto rinunciare. Oggi lo showman è dottore in legge, un titolo di cui è molto fiero anche se non utile al suo lavoro. Papi desiderava laurearsi e oggi è soddisfatto d’essersi realizzato.