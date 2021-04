Compleanno di Emma Watson, i look indimenticabili

Ha debuttato sul grande schermo quando aveva soltanto 11 anni, e da allora la sua stella non si è mai spenta! Emma Watson, che oggi compie 31 anni, famosa per aver interpretato Hermione Granger nella saga di Harry Potter, è una delle attrici più talentuose che il Regno Unito ci abbia consegnato. Dopo il successo di Harry Potter, l’attrice britannica è riuscita a spogliarsi del ruolo che l’aveva consacrata al successo per mettere in campo le sue doti da attrici in altre pellicole di successo, tra cui il film della Disney “La bella e la bestia” e “Piccole donne”.

Ma Emma Watson non è soltanto un’attrice di talento, è una donna brillante, acculturata e impegnata nella lotta contro la disparità di genere. Il suo impegno le è valso la nomina di Goodwill Ambassador da UN Women, a difesa del ruolo della donna nel mondo. E non è tutto! L’attrice si definisce anche una ninja book. Ebbene sì, nel tempo libero, Emma nasconde romanzi, saggi e fumetti in giro per la città di Londra, specialmente nella metro, così che i pendolari possano trovarli e leggerli durante il tragitto.

Riservata e discreta, Emma Watson non ama parlare della sua vita privata, ma, tra la sua carriera di attrice e gli impegni umanitari, si trova spesso sotto i riflettori. Per quanto riguarda lo stile, l’attrice britannica si è sempre contraddistinta per la sua eleganza e semplicità. Anche in occasione delle premier, predilige abiti da sera classici, eleganti e formali, come si addice al suo look acqua e sapone. In occasione del suo trentunesimo compleanno, scopriamo dunque i look più memorabili di Emma Watson.

Emma Watson look: candida ed elegantissima!

Il 31 marzo 2014, Emma Watson partecipa alla prima britannica di “Noah” all’Odeon Leicester Square di Londra. Per l’occasione, indossa un look total white che valorizza la sua figura sinuosa, firmato Ralph Lauren.

Foto Getty Images | Mike Marsland

I look di Emma Watson: l’abito sensuale dal Nepal

Avvolta da un abito cut-out nero che lascia scoperta la pelle, firmato dallo stilista nepalese Prabal Gurung, Emma Watson ha incantato il Metropolitan Museum of Art nell’ormai lontano marzo 2013.

Foto Getty Images | Dimitrios Kambouris

Emma Watson e la tuta total white

Nel dicembre 2014, Emma Watson, vincitrice del British Style Award, partecipa ai British Fashion Awards al London Coliseum. Per l’occasione, sfoggia una tuta total white Dior!

Foto Getty Images | M. Benett

Look memorabili: super chic in Vera Wang

Per il red carpet degli Oscar 2014, Emma Watson ha scelto uno elegantissimo e scintillante vestito di Vera Wang, che enfatizza l’invidiabile silhouette dell’attrice di Harry Potter.

Foto Getty Images | Jason Merritt

Look audace in Rosso Valentino

Sebbene l’attrice abbia sempre prediletto colori tenui, non ha mancato di stupire in diverse occasioni. Come alla festa dei British Academy Film Awards, ospitata da Lancome al Savoy Hotel, quando si è presentata con un mini-dress rosso con pizzo e seta, firmato Valentino.