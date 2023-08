Emma Marrone sirena in costume smeraldo, ma c’è l’imprevisto: “Forse troppo”

Emma Marrone si gode l’estate a bordo di una piscina totalmente immersa nel verde con un paesaggio meraviglioso, ma purtroppo non è mancato un imprevisto.

Emma Marrone ha iniziato finalmente le sue vacanze, dopo una serie di appuntamenti professionali con i vari festival che ci sono stati in Italia, adesso ha staccato la spina. E proprio mentre prendeva il sole è accaduto un piccolo incidente.

La cantante pugliese ha condiviso le immagini a bordo della piscina e dopo ha spiegato cosa l’è accaduto. Con l’ironia che la contraddistingue, ci ha scherzato su.

Emma Marrone in vacanza, sole e relax: ma c’è l’imprevisto

Emma Marrone dopo essersi esibita sui palchi dei più importanti festival di musica italiani si è riunita con la madre e il fratello per godersi un po’ di relax. Sembrerebbe che la famiglia abbia scelto una masseria in Toscana con tanto di piscina con vista sulle magnifiche colline. E proprio mentre la cantante prendeva il sole è accaduto un piccolo imprevisto.

La cantante ha mostrato la sua tintarella a bordo piscina, facendo però vedere anche la scottatura. Alle foto, infatti, ha allegato il commento: “Baciata dal sole (Forse troppo)“. Ed effettivamente a giudicare dalle immagini sembrerebbe proprio che si sia scottata. Tanti i commenti agli scatti della Marrone e in molti le hanno fatto notare che la prossima volta dovrebbe utilizzare più protezione.

Ad ogni modo Emma si sta rilassando e godendo la pace con la madre e il fratello. E’ questa per loro la prima estate senza papà Rosario, il padre della cantante, purtroppo, è deceduto lo scorso settembre a causa di una leucemia fulminante. Nello scatto successivo, infatti, ci sono la madre, il fratello ed Emma abbracciati che guardano l’orizzonte e una dolce dedica al padre: “Non sei così lontano, sei dall’altra parte”.

Un ricordo davvero commovente che ha ricevuto moltissimi like e commenti. In tanti, infatti, hanno voluto stringersi al dolore di Emma. La cantante tempo fa ha raccontato quanto cerchi quotidianamente ogni piccolo gesto che possa ricordarle il suo papà e farlo sentire più vicino. Ha detto che è sicuramente un comportamento per provare meno dolore, ma che in questo modo sente che è sempre con lei.

Quando si esibisce capita spesso che gli dedica una canzone, del resto la passione per la musica è stata proprio papà Rosario a fargliela nascere e per questo cantare non potrà che ricordarle sempre il padre che non c’è più.