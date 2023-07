Elodie, sole e tanto amore: il vestito trasparente è un must have dell’estate 2023

Elodie continua a incantare il pubblico. Questa volta il vestito trasparente, con tanto di effetto vedo non vedo, è diventato il capo che tutte vorrebbero avere per la bella stagione.

Elodie infuoca la bella stagione con un vestito bianco trasparente che lascia intravedere praticamente tutto. È bastato poco perché diventasse il must have di quest’estate.

La splendida cantante ha sfoggiato un capo davvero sensuale e perfetto per la stagione estiva. Lei lo ha indossato per una gita in barca in compagnia del suo bel fidanzato. Il risultato? Semplicemente strepitosa.

Elodie super sexy con il vestito bianco trasparente: la scelta fashion per quest’estate

Elodie ha iniziato le sue vacanze. Dopo i vari impegni lavorativi, tra cui la partecipazione al concerto in Emilia Romagna a sostegno dei cittadini colpiti dall’alluvione, ha fato il via dell’estate e per farlo ha scelto un abito sensuale e di tendenza.

La cantante è partita per Capri in compagnia del suo bel compagno Andrea Iannone. La coppia, per raggiungere l’isola azzurra, ha preferito un motoscafo. Per la gita nelle meraviglie del Golfo di Napoli, Elodie ha scelto di indossare un abito bianco trasparente. Si tratta chiaramente di un copricostume.

Come si vede dall’immagine è un vestito di velo bianco trasparente lungo, con un ampio scollo sul seno e tanti brillantini che lo impreziosiscono ancora di più. La meravigliosa Elodie l’ha indossato su un costume bianco, un abbinamento tono su tono semplicemente perfetto: sembrava quasi una dea.

Lo dimostrano le foto che ha condiviso sui social in cui è davvero raggiante. Complice anche l’ottima compagnia, finalmente si può godere qualche giornata con il compagno. Al fianco del motociclista Elodie pare proprio aver ritrovato la serenità. Tempo fa si era parlato di una possibile convivenza tra i due. Un passo importante per la cantante che non si era spinta così oltre nemmeno con Marracash, di cui era davvero molto innamorata.

Con Iannone, dunque, la relazione sembra più che seria. Il motociclista potrebbe aver trovato la donna giusta. Dopo due relazione naufragate con donne altrettanto famose (parliamo di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis), ora è innamoratissimo di Elodie. Lo dimostrano i tanti commenti romantici che fa alle foto che la compagna pubblica sui social. Spesso le scrive quanto è pazzo di lei, o le fa i complimenti per la sua bellezza. Ed effettivamente davanti a una bomba sexy come la sua fidanzata sarebbe impossibile fare diversamente.