Elisabetta Canalis, la showgirl mostra il look chic e comodo perfetto per l’estate

Tutti pazzi per il look di Elisabetta Canalis: avete visto che cosa ha indossato? La showgirl detta moda per l’estate.

La celebre showgirl è finita di nuovo al centro dell’attenzione. Questa volta tutti gli occhi sono puntati su una foto che non è di certo passata inosservata agli occhi dei fan e che ha scatenato non poche reazioni. Sempre bellissima e impeccabile, la Canalis detta moda per quanto riguarda i trend estivi del 2023. Avete visto com’è apparsa di recente?

Quello di Elisabetta Canalis è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri in assoluto. Lo sanno bene i tantissimi fan che la seguono dai tempi in cui ballava sul bancone di Striscia la Notizia, nei panni di velina mora. Ne sono passati di anni da quel periodo, ma la Canalis non ha mai smesso di collezionare successi nei settori più disparati.

Oggi tutti conoscono il suo nome non solo grazie alla ricchissima carriera che ha costruito negli anni ma anche per la fama che la contraddistingue sul web. Qui la Canalis è molto attiva per mezzo dei social, dove non manca mai di interagire con i tanti fan che la seguono. A loro si mostra nei momenti di lavoro ma anche di relax, tra famiglia e amici. Proprio online di recente ha pubblicato una foto che non ha lasciato indifferenti i suoi followers, avete visto?

Elisabetta Canalis, il suo look è tra i più copiati dell’estate

Modella, attrice, e chi più ne ha più ne metta, la Canalis ha dato prova di possedere un talento a 360 gradi. Come si vede dal web, sia a lavoro che nel tempo libero, la bella Elisabetta è sempre impeccabile. Non fa eccezione il look che ha sfoggiato di recente, che è piaciuto parecchio ai suoi fan.

Di grande ispirazione per i mesi più caldi dell’anno, l’outfit è da copiare assolutamente. Il colore predominante è il grigio chiaro, in una sfumatura fredda e che tende al ghiaccio. L’ex velina mora ha scelto questa nuance per un coordinato composto da un pantalone ampio e da un gilet che lascia scoperte le braccia. A completare il look è la borsetta a spalla dello stesso colore.

La foto in cui la Canalis sfoggia il look iconico è apparsa su Instagram ed è stata pubblicata dal profilo ufficiale di whoopsee.it. Negli anni la Canalis è diventata una vera e propria icona fashion, complice la passione per la moda che la caratterizza da sempre. Non sono poche le foto e i video che la ritraggono con look sempre super particolari e d’effetto, in grado di esaltare al meglio tutta la sua naturale bellezza.