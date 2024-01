Metodi “fai da te” per eliminare i brufoli velocemente: zero spese per un ottimo risultato!

Vuoi eliminare un brufolo velocemente? Scopri i metodi “fai da te” che puoi seguire comodamente a casa tua senza spendere un euro

Già è difficile alzarsi dal letto al mattina, se poi ti guardi allo specchio e vedi che ti è comparso un brufolo durante la notte, la voglia di tornare a dormire e di non uscire di casa è tanta!

Insomma, la giornata inizia male, ma non se ha dei metodi “fai da te” per eliminare il brufolo in pochi minuti.

Scopri con noi come evitare che questo rimanga in bella vista per tutta la giornata senza spendere un euro!

Basta brufoli! Metodi “fai da te” per eliminarli velocemente e a costo zero

Innanzitutto respira, lo so che domani ha un appuntamento importante, ma stai tranquilla che questo è solo un piccolo incubo che però cancellerai in pochi minuti.

Il tuo brufolo può essere eliminato con dei semplici metodi di “fai da te” che puoi fare comodamente seduta a casa tua senza dover spendere una lira.

Abbiamo per te ben 6 rimedi efficafi e veloci. Scopri con noi come eliminare l’ospite sgradito che si trova sul tuo viso

1) Bicarbonato di sodio

Mescola un cucchiaino di acqua con un cucchiaino di bicarbonato. Continua fino a che non ottiene una pasta e poi applica questa sul tuo brufolo.

Lascia in posa per 15 minuti e poi risciacqua il prodotto.

Il bicarbonato tende ad asciugare il brufole, riducendo la sua grandezza fino ad eliminarlo.

2) Limone

Spremi qualche goccia di limone su un batuffolo di cotone e poi poggialo sul tuo brufoletto per un paio di minuti. Mi raccomando: fai una leggera pressione mentre lo applichi.

Pochi minuti e sarà scomparso.

3) Aceto bianco

E’ lo stesso metodo utilizzato per il limone. Un paio di gocce su un batuffolo di cotone e poi lo applichi sul brufolo. 3 minuti e lo sgradito ospite sarà eliminato.

4) Ghiaccio

Il ghiaccio riduce le infiammazioni e i gonfori del viso, infatti è indicato come miglior rimedio naturale per avere una pelle perfetta.

Poggia questo sul brufoletto o su un rigonfiamento che viene solitamente prima dell’uscita del vostro “nemico”.

In quattro e quattr’otto sarà splendida e senza rossori!

5) Olio dell’Albero del tè

Anche noto come Tea tree oil, questa essenza ha proprietà antibatteriche e disinfettanti. Imbrevi un batuffolo di cotone con 2 o 3 gocce di tè diluite in un olio essenziale all’olio di mandorle.

Mai usare il Tea tree oil da solo!

Questo è un olio australiano che funziona da antibiotico naturale. Ti può aiutare nel combattere l’acne, la dermatite seborroica o le infezioni della pelle.

6) Aglio

Tagliate l’aglio crudo a fettine e poi strofinate una di queste sul brufolo e, se vuoi, anche sui punti neri.

Lo so che non odora proprio di buono, ma l’aglio pulisce e purifica la pelle.

Ti consigliamo di eseguire questo gesto più volte al giorno