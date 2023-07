Elettra Lamborghini, incidente prima dello show: un’esibizione piena di imprevisti

Quello che è successo ad Elettra Lamborghini ha dell’incredibile: avete visto l’incidente? Una serie di sfortunati eventi, guardate.

La nota pop star non smette mai di stupire i tantissimi fan che la seguono, sia dal vivo che sul web. Di recente, l’erede della celebre casa automobilista italiana è finita al centro dell’attenzione a causa di quello che le è capitato. Tra ritardi e imprevisti, è successo tutto poco prima che iniziasse il suo show. Da non credere!

Tra le star più amate del momento spicca senza ombra di dubbio lei: Elettra Lamborghini. La cantante bolognese si gode il meritato successo di Mani in alto, la hit che sta spopolando a livello nazionale in tutta la penisola. Il brano ha subito conquistato i cuori di milioni di fan, affermandosi come il tormentone per eccellenza dell’estate 2023.

Oggi tutti conoscono Elettra Lamborghini, nota non solo per i suoi successi musicali ma anche per la popolarità che la contraddistingue nel mondo dei social. Proprio qui la bella cantante ha voluto raccontare la serie di vicissitudini di cui è stata protagonista ad un passo dal recente show. Dall’incidente ai ritardi, sapete che cosa le è successo?

Elettra Lamborghini, cosa è successo poco prima dello show?

La Lamborghini ha raccontato tutto sui social, dove condivide spesso i diversi momenti della sua vita. Qui la celebre artista ama rendere partecipi i fan delle sue mille avventure, da quelle lavorative alle vicende più private. Per mezzo di alcune storie pubblicate su Instagram, la Lamborghini ha raccontato tutto quello che è successo.

Nelle storie sui social si legge come la cantante sia stata protagonista di alcune ore travagliate, che hanno visto il guasto del mini van sul quale viaggiava, che si è rotto a mezz’ora dal luogo di destinazione. Come se non bastasse, la catena di sfortuna è continuata nei camerini, dove Elettra ha avuto pochissimo tempo a disposizione per prepararsi. “Il mio parrucco è morto”, ha scritto con ironia la cantante, riferendosi al fatto di non aver potuto sistemare i capelli.

Con un trucco super veloce e i capelli al naturale, la bella cantante è salita sul palco per la sua esibizione. Anche qui, però, c’è stato lo zampino della sfortuna! “Non ho fatto manco il soundcheck”, ha scritto la Lamborghini, che ha anche ammesso di aver stonato.

Nata a Bologna nel 1994, Elettra Lamborghini non è solo una cantante di successo ma anche una conduttrice dallo straordinario talento. Di recente, infatti, l’artista emiliana è stata al timone di Only Fun- Comico Show, al fianco dei PanPers.