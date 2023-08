Elettra Lamborghini in tutina a rete laminata infiamma il palco: “Sold out” rovente a Mykonos

Il concerto a Mykonos ha visto come protagonista un Elettra con un outfit che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Che lo stile di Elettra Lamborghini non sia mai passato inosservato questo è risaputo, ma anche sta volta ha lasciato a bocca aperta i fan e i suoi follower su Instagram con un outfit che è riuscito a rendere ancora più roventi le temperature di Mykonos. Ora si trova in vacanza nell’isola e a dimostrarlo sono le foto a bordo piscina che ha pubblicato nel suo profilo, ma questa è solo una breve pausa dal Eletratontour che vede diverse tappe in Italia.

Tra momenti di relax e attimi sul palco, Elettra pubblica su Instagram qualche scatto che immancabilmente cattura l’attenzione della platea. Alcuni, in particolare, riguardano una delle sue ultime esibizioni e la vedono avvolta in una tutina a rete laminata che è un trionfo di sensualità.

La tutina in rete laminata che infiamma il palco

Durante un’esibizione a Cavo Paradiso, nelle meravigliose zone di Mykonos, Elettra ha lasciato senza fiato la platea con una tutina che ha reso pienamente giustizia alle sue forme. Nelle sue storie si è mostrata per intero con un look da vera pop star, mentre ll suo fianco vediamo 4 bellissime ballerine che si sono esibite insieme a lei. “Ready for Cavo Paradiso”, scrive la cantante, “Cavo Paradiso Sold Out”.

La bella Elettra ha fatto sicuramente il botto con il suo talento, ma è stata anche in grado di infiammare il palco con il suo look e con la sua tutina a rete laminata che unisce un body nero con dei pantaloni color metallizzato e a zampa di elefante, creati appositamente per lasciare scoperti pezzi di pelle nei punti giusti.

Nulla da dire, Elettra è una vera bomba sensuale e sia il pubblico maschile che femminile ha imparato ad amarla. Ovviamente i commenti non sono mancati, di ogni genere. La talentuosa artista è spesso al centro dell’attenzione mediatica anche per il suo stile, particolare e originale, che molte cercano di imitare o da cui prendono ispirazione. Non resta che attendere per scoprire quali altre sorprese la bella cantante ha in serbo per il pubblico affezionato: vitale e sempre sulla cresta dell’onda, Elettra ha dimostrato di essere carichissima questa estate, pronta a far sognare con la sua voce e i suoi outfit mozzafiato, per la gioia dei fan.