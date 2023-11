Elettra Lamborghini firma una collezione di prodotti di bellezza: ecco i prezzi della linea beauty al gusto “caramello”

Tutti pazzi per la nuova linea beauty di Elettra Lamborghini. La cantante ha collaborato con un noto brand, quanto costano i suoi prodotti?

Con le sue celebri canzoni, Elettra Lamborghini si è affermata come una delle maggiori interpreti dell’ultimo periodo. L’erede della famosissima casa automobilista emiliana ne ha fatta di strada nel tempo, arrivando ad affermarsi con le sue forze nel difficile mondo della musica. Ma Elettra non è solo una cantante dall’indubbio talento! Con il tempo la Lamborghini è diventata un’icona di stile, grazie ai suoi look super particolari e alla simpatia che la caratterizza.

Proprio la fama che la contraddistingue anche al di fuori dei palchi musicali ha permesso ad Elettra Lamborghini di affermarsi come una star a tutti gli effetti. Molto apprezzata sui social, qui la cantante emiliana vanta un pubblico non di poco conto, fatto di tantissimi fan che non mancano mai di seguirla e di sostenerla in ogni sua nuova avventura. Anzi, proprio loro sono rimasti senza fiato di fronte all’ultima novità di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini, quanto costano i prodotti della sua collezione?

La cantante di Pem Pem ha realizzato una collaborazione con un noto brand di beauty: Aquolina. Insieme hanno creato un’intera linea di prodotti dal nome Purple Caramel, pensata per il benessere e la cura della persona, che spaziano dalla crema per il corpo all’acqua profumata. Inutile dire che i prodotti hanno subito scatenato un’enorme curiosità da parte dei fan della cantante (e non solo), ma quanto costano?

Elettra Lamborghini presenta la collezione Purple Caramel con Aquolina – foto profilo IG @aquolina_real (pourfemme.it)Come si legge sul sito ufficiale aquolina.it, la Lamborghini ha realizzato una linea completa di prodotti super trendy, tutti contrassegnati dall’iconica stampa animalier tanto adorata dalla cantante. Bagno doccia, latte corpo, acqua profumata, ma anche profumo per i capelli, fragranza glitter roll-on sono i prodotti che la bella Elettra ha firmato in collaborazione con il noto brand.

I prodotti hanno una profumazione che ricorda molto il caramello dolce, tanto amato dalla lamborghini al punto da essere diventato una hit nazionale! Per la gioia delle fan di Elettra (soprattutto quelle più giovani), i prodotti hanno dei costi super accessibili. Ad esempio, si parte dal bagno doccia a 9.90 euro, passando per il profilo glitter a 12,90 euro (prezzi su douglas.com). Gli altri prodotti si aggirano su una fascia di prezzo molto simile, così da rendere la linea accessibile a tutte.

La cantante è stata felicissima di annunciare la collaborazione ai suoi fan. Anche lei da piccola utilizzava i profumi Aquolina, come ha dichiarato sul sito ufficiale del brand. Oggi il suo sogno è diventato realtà e finalmente la linea Purple Caramel è disponibile sul sito ufficiale e nei maggiori rivenditori beauty sul territorio nazionale.