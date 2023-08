Elena Santarelli, 42 anni e non sentirli: fisico mozzafiato, sorriso radioso e il costume intero che tutte dovrebbero avere

Elena Santarelli ha incantato il web con il suo costume pazzesco. In vacanza sfoggia un fisico stupendo e la foto in piscina è virale.

Nel corso degli anni quello di Elena Santarelli si è affermato come uno dei volti più celebri della tv italiana. Con la sua bellezza incredibile e la spigliatezza di fronte alle telecamere, la showgirl è diventata una celebrità a tutti gli effetti. A confermarlo è la fama di cui la Santarelli gode presso i suoi tantissimi fan, che la seguono in ogni sua nuova avventura sia dal vivo che sul web.

Anzi, sono stati proprio loro a notare una foto che la Santarelli ha pubblicato sui social. Qui la showgirl e attrice non manca mai di interagire con i suoi affezionatissimi followers, per mezzo non solo degli scatti ma anche dei video che sempre più spesso condivide. Tra le immagini più recenti ne è apparsa una che non è di certo passata inosservata, a giudicare dalla valanga di like e dalle reazioni nei commenti.

Si tratta di uno scatto unico nel suo genere, e che raffigura la Santarelli in tutto il suo splendore. Dopo la stagione invernale, infatti, la bella Elena ha deciso di godersi qualche giorno di relax. Per riposarsi al meglio, l’artista ha scelto la piscina, dove passare alcuni attimi di totale relax. Proprio qui la Santarelli ha sfoggiato un costume che ha conquistato tutti i fan.

Elena Santarelli, la foto in costume scatena il web

Con il tempo la Santarelli si è affermata non solo come artista di spicco ma anche come icona di stile a tutti gli effetti. Non fa eccezione il costume che la showgirl ha scelto per passare alcuni giorni in piscina e che, a giudicare dai commenti sui social, è piaciuto parecchio anche ai suoi fan. Si tratta di un costume modello interno, a fascia e sgambato. Ma la particolarità sta nel colore: un blu elettrico acceso che si sposa benissimo con i capelli biondi della Santarelli e con la sua abbronzatura leggera.

Difficile non notare non solo il costume che la bella Elena ha indossato ma anche il fisico mozzafiato che vanta. All’età di 42 anni, infatti, la showgirl dimostra di non sentire minimamente il peso del tempo che passa, e lo si vede dal corpo tonico e scolpito, con i muscoli al punto giusto. L’hanno notato anche i suoi followers, che nei commenti non hanno risparmiato i complimenti alla showgirl, rivolti non solo al suo talento ma anche alla bellezza mozzafiato.