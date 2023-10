Elena D’Amario presenta l’album di Enrico Nigiotti ad Amici e si commuove: il video è subito virale

Momento commovente ad Amici, dove Elena D’Amario ha presentato il disco di Enrico Nigiotti. La ballerina è scoppiata in lacrime nel video.

Quello di Elena D’Amario è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri nella storia di Amici. La ballerina originaria dell’Abruzzo è entrata nella rinomata scuola di Canale 5 come allieva di ballo ormai svariati anni fa, per poi diventare una professionista a tutti gli effetti. Oggi la D’Amario è nel cast fisso della trasmissione, e qui accompagna i giovani ballerini nelle prove e nelle esibizioni in studio.

Nella scuola di Amici la D’Amario si era fatta notare non solo per il suo talento incredibile ma anche per il carattere determinato, e per la storia d’amore con un altro allievo del talent. Lui era Enrico Nigiotti, promettente cantautore toscano, che proprio per la bella Elena fece una pazzia. Nel corso di una puntata, infatti, Nigiotti ha deciso di abbandonare il programma, per permettere alla fidanzata di accedere al serale.

Dopo un po’ di tempo la relazione tra i due è terminata ed entrambi hanno preso strade diverse: la D’Amario è volta negli Stati Uniti con la Parsons Dance Company e Nigiotti ha proseguito la sua carriera di cantante in Italia. Sebbene tutti e due siano andati avanti con le loro vite, il destino li ha messi di nuovo uno di fronte all’altra nel corso di una puntata di Amici. Che cosa è successo qui?

Elena D’Amario, ancora lacrime per Enrico Nigiotti?

A riprendere la scena è un filmato, che è diventato virale sui social. Qui si vede che, nel corso di una puntata di Amici, tra gli ospiti c’era proprio Nigiotti. Il cantante toscano ha voluto portare in studio il suo album, che contiene alcuni tra i maggiori successi dell’artista. A presentarlo, per volere di Maria De Filippi, è stata proprio l’ex fidanzata di Enrico: Elena.

La ballerina abruzzese ha presentato il disco del suo ex fidanzato, non senza emozioni. Anzi, nel corso della presentazione, una lacrima è scesa sul viso della D’Amario, che si è commossa per i successi del giovane. “È stato il mio primo amore”, ha detto la ballerina secondo quanto riporta il video su Instagram. Com’era prevedibile non sono mancate le reazioni dei fan, che hanno ricordato con nostalgia quell’edizione del 2009, quando i due erano una dalle coppie più amate dello show.

Oggi entrambi sono felici nelle rispettive relazioni amorose. Elena D’Amario ha una storia con Massimiliano Caiazzo, giovane star di Mare Fuori. Nigiotti, invece, è fidanzato con Giulia Diana, che di recente lo ha reso papà di due splendidi gemelli, di nome Duccio e Maso.