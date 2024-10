L’egoismo che fa bene: il significato del sano egoismo

Del sano egoismo fa bene alla salute mentale e non è sinonimo di noncuranza o disinteresse. Impariamo a volerci bene, anche per gli altri.

Generalmente, si tende a usare il termine “egoismo” in modo negativo, ma bisognerebbe rivalutarlo. Il significato, infatti, che gli attribuiamo non rispecchia totalmente il suo senso e le sfumature a cui bisognerebbe prestare attenzione: non sempre l’egoismo fa rima con la mancanza di empatia e con la noncuranza. Un po’ di sano egoismo, infatti, fa bene e può essere importante per il benessere anche delle relazioni stesse. Del resto, si dice che chi non sa amare se stesso non possa amare gli altri.

Non è raro, poi, che alcune donne mettano lavoro e famiglia al primo posto, di fatto annullando se stesse e diventando – inutile negarlo – delle persone infelici. È di vitale importanza prendersi cura, prima di tutto, di se stessi. Come? Scopriamo di più sull’egoismo che fa bene e il significato del sano egoismo.

Il significato del sano egoismo: a cosa porta non dire mai di no

Solitamente, diciamo che qualcuno è egoista quando non si dedica abbastanza agli altri o è troppo concentrato su se stesso. Dire “no”, ogni tanto, però è salutare e fa bene alla salute mentale. Non si deve pensare che annullare se stessi per gli altri e sacrificarsi sempre e comunque sia la soluzione. Sono, inoltre, tanti gli psicologi che spiegano che non può esistere l’autostima senza un po’ di sano egoismo. Essere troppo disponibili potrebbe portare a problemi sul lavoro, in famiglia o in amore.

Rinunciare ai propri bisogni per gli altri non va bene, in quanto il malessere – a lungo andare – prende, inevitabilmente, il sopravvento. Un sano egoismo, invece, ci porta a dire no quando non stiamo bene, non ci va, abbiamo bisogno di tempo per noi o non ce la facciamo. Soltanto – come detto – prendendoci cura di noi, fisicamente e mentalmente, possiamo essere utili agli altri.

I benefici dell’essere egoisti in modo sano: come riuscire a farlo

Ma quali sono i benefici dell’essere egoisti in modo sano? È possibile rafforzare l’autostima ed evitarci sensazioni come depressione o tristezza, frustrazione e malessere. Imparando a dire no ogni tanto, contribuiamo al nostro equilibrio senza trascurare la nostra persona: è il nostro istinto di sopravvivenza che parla, una necessità naturale e dobbiamo tenerlo a mente. Occorre, quindi, imparare a non avere sensi di colpa e dire no più spesso senza avere paura di giudizi negativi. Una persona che soffre e sta male sprigiona sofferenza e non può portare benefici agli altri, se non si prende prima cura di se stessa.

Cerchiamo di ricordare, ad esempio, che stabilire dei confini, mettere dei paletti, può salvarci la vita. Ma come riuscire a farlo? Scrivere un diario potrebbe essere di aiuto, perché si riesce a esternare le proprie emozioni mettendo nero su bianco obiettivi e come ci si sente. Cercate anche di non dare retta a ciò che gli altri dicono: se dovessero pensare che siete egoisti, fregatevene e continuate per la vostra strada, perché voi sapete che state pensando alla vostra salute mentale e, quindi, anche al benessere di chi vi sta vicino.

Il consiglio è quello di ritagliare del tempo per voi stesse, così da dare poi il massimo anche nelle varie sfere della vostra vita: pensate, ad esempio, ad ascoltare la vostra musica preferita, guardare una serie TV o un film, andare in palestra o a un concerto o uscire con le vostre amiche. Basta davvero poco per volersi bene!