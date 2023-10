Ecco chi si nasconde dietro il marchio della pasta fresca dell’Eurospin: il rapporto qualità prezzo è imbattibile

Pasta fresca Tre Mulini, il marchio low-cost produce in stabilimenti di ottima qualità: ecco dove viene preparata la pasta preferita di tanti italiani.

Se siete amanti della pasta fresca e amate fare la spesa nei supermercati discount per risparmiare qualche euro, allora avrete sicuramente incontrato la pasta fresca con il marchio “Tre Mulini” all’interno dei supermercati Eurospin. Tuttavia, potreste chiedervi chi sia il produttore di questa pasta fresca e se sia davvero all’altezza delle marche più blasonate.

È comune pensare che i prodotti nei discount siano di bassa qualità, ma questo non è sempre vero. Molte volte, è possibile trovare prodotti di alta qualità che offrono un grande vantaggio in termini di prezzo. L’importante è sempre leggere attentamente l’etichetta del prodotto, poiché contiene informazioni preziose sul produttore e sulla sede di produzione. La catena di supermercati Eurospin è molto apprezzata dagli italiani per la sua ottima combinazione di qualità e prezzo competitivo. Per quanto riguarda la pasta fresca, diverse aziende producono le confezioni per Eurospin.

Tutti i grandi stabilimenti dietro la pasta fresca Tre Mulini

È interessante notare che dietro la produzione di alimenti venduti nei discount spesso ci sono grandi marchi. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che siano gli stessi ingredienti utilizzati, ma piuttosto che sono condivise le linee di produzione.

I tortellini al prosciutto crudo Tre Mulini disponibili da Eurospin sono prodotti in due diversi stabilimenti, a seconda del marchio sul lotto. Possono provenire dall’Azienda Antica Pasteria di Lainate (Milano) o dalla Voltan di Olmo di Martellago (Venezia). Lo stesso vale per i tortelli ricotta e spinaci. La stessa situazione si applica ai Tortelloni allo speck e scamorza affumicata e ai Ravioli ricotta, spinaci ed erbette, che possono essere prodotti da Voltan o Giordani di Marcon (Venezia). I Tortelli ai funghi porcini sono invece prodotti dal Pastificio Avesani di Via Bussolengo (Verona).

Il rapporto qualità prezzo è sorprendente

I Tortelloni ricotta e spinaci nella confezione da un chilo divisi in due parti da 500 gr e i Cappelletti con prosciutto crudo sono prodotti da Pastificio Davena di Brusaporto (BG), mentre i Ravioli di vitello sono prodotti dall’azienda Scoiattolo di Lonate Ceppino a Varese.

La pasta fresca Tre Mulini di Eurospin è un’opzione deliziosa che offre qualità e convenienza. Mentre cercate di risparmiare sui vostri acquisti, potete godere di una pasta fresca di alta qualità, prodotta da aziende rinomate in diverse regioni italiane. Quindi, la prossima volta che vi trovate davanti al banco frigo di Eurospin, potete fare la vostra scelta con la consapevolezza che state optando per una pasta fresca economica ma di ottima qualità, proprio come quella delle marche più costose!