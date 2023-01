EasyCoop: fare la spesa non è mai stato così facile e sicuro

Fare la spesa può rivelarsi una vera e propria scocciatura, soprattutto se gli impegni durante la giornata sono parecchi e se il tempo a disposizione non è tantissimo.

Recarsi in un supermercato, mettere i vari prodotti nel carrello, passare dalla cassa e tornare a casa con le buste comporta non solo una bella fatica ma anche una grande perdita di tempo.

È per questo che sono sempre di più coloro che scelgono di fare la spesa online, approfittando di servizi come EasyCoop che offrono in effetti parecchi vantaggi.

Come funziona però nel dettaglio la spesa a domicilio di EasyCoop? Scopriamolo insieme e vediamo perché questo servizio è così apprezzato.

EasyCoop: il servizio di spesa online con consegna a domicilio

EasyCoop è l’innovativo servizio offerto dai supermercati Coop Alleanza 3.0 e disponibile per il momento solo in alcune regioni italiane; da non dimenticare la carta risparmio spesa, la nuova misura della Legge di Bilancio 2023.

Grazie ad EasyCoop i clienti hanno la possibilità di fare la spesa comodamente online, scegliendo con calma quali prodotti inserire nel proprio carrello ed indicando giorno ed ora in cui desiderano ricevere le buste a domicilio.

Tutti i vantaggi che si trovano nel punto vendita fisico sono disponibili anche per i clienti che scelgono di utilizzare EasyCoop: le offerte non mancano infatti nemmeno online ed i buoni sconto possono essere sfruttati anche attraverso questi canali.

EasyCoop è disponibile sia in versione web, sul portale ufficiale, che mediante l’applicazione per smartphone dedicata. Chi lo desidera dunque può fare la spesa online usando il cellulare, indipendentemente da dove si trova.

I vantaggi di EasyCoop: un servizio da provare

EasyCoop sta riscuotendo un grande successo nelle città in cui il servizio è attivo perché offre numerosi vantaggi, sia per quanto riguarda la comodità che per altri aspetti.

Vediamo allora nel dettaglio perché EasyCoop merita di essere provato.

Semplice ed intuitivo

Innanzitutto, parliamo di un servizio decisamente semplice da utilizzare e dunque perfetto anche per gli anziani, che spesso e volentieri hanno difficoltà nel recarsi personalmente presso un supermercato fisico.

Sia la piattaforma web che l’applicazione per smartphone presentano una grafica intuitiva ed il procedimento per effettuare la spesa online è davvero semplice, alla portata di tutti.

Niente più stress e perdite di tempo

Grazie ad EasyCoop è finalmente possibile dire addio allo stress e alle perdite di tempo in negozio.

La spesa si fa comodamente online, in pochi minuti, scegliendo quali prodotti acquistare e procedendo con l’ordine direttamente da casa propria, in qualsiasi momento della giornata.

La garanzia di prodotti sempre freschi

La particolarità di EasyCoop sta anche nella grande attenzione che viene rivolta da parte degli addetti alla freschezza degli ingredienti.

Nel momento in cui si trovano a preparare le borse della spesa infatti, gli operatori di EasyCoop selezionano con cura i prodotti con la scadenza più lontana proprio per evitare brutte sorprese ai propri clienti.

Consegna a domicilio in completa sicurezza

Quando si conferma l’ordine con EasyCoop, si riceve un messaggio con il codice identificativo e la foto dell’addetto alla consegna. In questo modo si può stare tranquilli e non si rischiano truffe.