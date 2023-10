È il momento del ‘Pumpkin Spice?: un mix di spezie tutte da bere che ricordano l’autunno e non solo

Un fenomeno gustativo che piace a tutti e che sta spopolando: si tratta del “Pumpkin spice”, un mix di spezie al sapore di autunno

Ogni stagione ha le sue prelibatezze e l’autunno non fa eccezione. Questo è il periodo dell’anno in cui i profumi si fanno più intensi, i colori sgargianti e il gusto segue il clima alla ricerca di ricette speziate e golose. Non solo primi piatti, dolci e simili, ma anche bevande, come frullati, tisane, spezie, caffè particolari e così via.

A spopolare, questa stagione, è una particolare squisitezza che prende il nome di “Pumpkin Spice” e che, oltre a sposare a pieno gli aromi autunnali, è una vera delizia. Come si prepara questa meraviglia tutta da bere? Pochi passaggi e una manciata di ingredienti.

Pumpkin Spice: la ricetta golosa e speziata da bere nelle giornate autunnali

Come indica il nome stesso, ovviamente, si tratta di una bevanda a base di zucca che porta con sé i profumi dell’autunno. Divenuta celebre grazie a Starbucks, le sue origini sembrano, però, essere ancora più antiche, in una versione diversa ovviamente, conducendo fino al ‘700. Per preparare a casa questa delizia occorrono una manciata di ingredienti e pochi passaggi.

Ingredienti:

1 tazza e mezzo di zucchero;

1 tazza e mezzo di acqua;

1 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere;

1 pizzico di zenzero in polvere;

6 stecche di cannella;

2 cucchiaini di noce moscata in polvere;

4 cucchiai di purea di zucca;

1 tazza di latte;

30 grammi di caffè amaro;

mezza tazza di latta per dolci da montare.

Per prima cosa si prepara lo sciroppo alla base della ricetta. In un tegame si uniscono acqua e zucchero, si portano sul fuoco e si lasciano arrivare a bollore. A questo punto si uniscono tutte le spezie (cannella, chiodi di garofano, noce moscata) oltre che la purea di zucca. Si cala la fiamma al minimo e si lascia cuocere il tutto circa un quarto d’ora.

Si procede ora a filtrare il liquido per eliminare i residui di spezie e si lascia intiepidire. A parte si monta la panna a neve, da conservare in frigo in modo che resti soda. Intanto si monta il latte, usando anche un classico frullino e si prepara il caffè non zuccherato. Si versa dunque lo sciroppo sul fondo di una tazza e si ricopre col caffè. Si mescola il tutto e si accorpa il latte e infine la panna. La bevanda è pronta e si può decorare e insaporire con una spolverata ulteriore di spezie. Deliziosa!