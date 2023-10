Dua Lipa, cancella tutte le foto su Instagram e cambia look: dal nero corvino al rosso fiammante

Drastico cambio di look per Dua Lipa: che cosa ha fatto ai capelli? Dopo un periodo di stop dai social la celebre cantante è riapparsa così.

Con la sua voce inconfondibile, Dua Lipa si è affermata come una delle maggiori interpreti del momento. Nonostante la giovane età, la cantante britannica ma di origini albanesi vanta una carriera a dir poco pazzesca, che farebbe impallidire chiunque nel suo stesso settore. Lo sanno bene i tantissimi fan che non mancano mai di seguirla, e che non si perdono nessuna news sul suo conto. Anzi, sono stati proprio loro a notare i recenti avvenimenti che hanno riguardato la celebre Dua, ma che cosa è successo?

Nel corso degli anni quello di Dua Lipa si è affermato come uno dei nomi più autorevoli sulla scena pop contemporanea. Il merito è dei brani amatissimi, che hanno fatto ballare milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo. Da Be the One a New Rules, passando per One Kiss, Physical, Dance the Night e tante altre ancora, sono moltissime le hit di successo che hanno consacrato Dua Lipa come la star del momento.

Oggi tutti conoscono la splendida cantante britannica non solo per gli incredibili successi ottenuti in campo musicale ma anche per la fama che la contraddistingue come personaggio pubblico a tutti gli effetti. Molto amata anche sui social, è qui che la Lipa si è affermata come una celebrità vera e propria. Qui la cantante amava condivide i diversi momenti della sua vita, ma di recente la Lipa ha cancellato tutte le foto apparendo dopo un periodo di stop con uno scatto che ha colpito tutti. Di che cosa si tratta?

Dua Lipa, con il nuovo look stupisce tutti

Da un po’ di tempo i fan di Dua Lipa hanno notato una certa assenza della cantante sui social. Un periodo di stop che è terminato di recente, con la ricomparsa della star sul suo profilo Instagram. Per annunciare il suo ritorno sulle piattaforme social, la Lipa ha pubblicato una foto che non è di certo passata inosservata per un motivo ben preciso. Che cosa ha fatto ai capelli?

Dua Lipa è sempre bellissima ma è impossibile non notare l’incredibile cambiamento ai capelli della star. Dopo anni in cui la cantante ha sfoggiato una chioma lunga color nero corvino, ora la Lipa ha deciso di dare una svolta al suo look. Ecco perché la pop star è apparsa con i lunghi capelli tinti di rosso, in una tonalità scura che le sta d’incanto. Inutile dire che le reazioni dei fan non si sono fatte attendere, a giudicare non solo dalla valanga di like ma anche dei commenti.