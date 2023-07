Dove vive Benedetta Parodi: la casa da sogno della giornalista

Scopriamo insieme la meravigliosa dimora della celebre conduttrice, che condivide insieme al marito e ai tre figli della coppia.

Ora che si sono concluse le riprese dell’undicesima edizione di Bake Off, Benedetta Parodi trascorre più tempo nella propria casetta milanese, insieme al marito, il giornalista e telecronista Fabio Caressa, e i tre figli. I due si sono conosciuti alla fine degli anni ’90 quando la conduttrice era ancora agli albori della sua carriera mentre lui lavorava nel settore già da diverso tempo.

E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se Benedetta ha dichiarato di aver ponderato un po’ di tempo prima di cominciare una relazione con quello che sarebbe diventato suo marito. La coppia è convolata a nozze nel 1999 e nel 2002 ha accolto la prima figlia, Matilde, mentre due anni più tardi si è unita alla famiglia la sorella Eleonora. Nel 2009 invece è arrivato il primo maschietto, Diego, anche lui un grande appassionato di calcio, proprio come il papà.

La Parodi, che ha cominciato la sua carriera come giornalista, condivide molte cose online, dove posta momenti esilaranti passati con i suoi cari, anche se non mancano le ricette, da grande appassionata com’è di cucina. Proprio queste frequenti condivisioni social hanno permesso di conoscere sempre meglio la conduttrice piemontese e la casa di Milano in cui risiede.

La dimora di Benedetta Parodi

Nonostante sia originaria di Alessandria, Benedetta si è trasferita nel capoluogo lombardo molti anni fa per lavoro, ancora prima di conoscere Caressa. Ora la coppia vive per la precisione a Milano 2, un quartiere residenziale situato nel territorio di Segrate. Si tratta di una stupenda villetta circondata dal verde, lontana quindi dal caos cittadino.

Gli interni, da ciò che si è potuto notare dal suo profilo, sono a dir poco eccezionali. Raffinati al punto giusto, rappresentano un perfetto connubio tra classicità e modernità, riflettendo quindi appieno la personalità della conduttrice, dal carattere spumeggiante e frizzantino, e al tempo stesso onesto e serio quando necessario.

Spesso negli scatti della cinquantenne compare la cucina, dove è solita registrare i video di cucina e le puntate del suo celebre programma. Gli elementi classici come gli armadietti in legno vengono contrastati dal ripiano in marmo e dal colore arancione delle pareti. Immancabile anche la collezione di tazze, che abbelliscono ulteriormente una della stanze più utilizzate della casa.

Un’altra zona importante è il soggiorno, da non sottovalutare. Negli ultimi giorno la Parodi ha voluto apportare una piccola modifica alla stanza, aggiungendo una maestosa credenza rossa, che occupa un’intera parete. La ex giornalista ha dichiarato che c’è voluto un po’ di tempo per convincere la sua famiglia a scegliere questa particolare tonalità, che contrasta il colore fucsia delle sedie.

Le altre stanze sono per lo più caratterizzate da elementi in stile moderno, come nel caso del salotto, inclusivo di sofà bianco e la libreria nera, così come la scala a chiocciola in acciaio. Da questi piccoli dettagli si riesce a capire abbastanza della villetta e dello stile prediletto della conduttrice. A voi piace?