Le destinazioni più cool dove campeggiare (e godersi la natura)

Voglia di una vacanza nel segno del relax immersi nella natura? Ecco le destinazioni più cool dove campeggiare e trovare la pace, lontano dalla frenesia quotidiana ma con quel pizzico di glamour che non guasta mai…

Dove campeggiare: ecco le destinazioni più cool

Se state pensando di organizzare una vacanza e avete voglia di un campeggio memorabile, non potete perdervi queste mete tra le destinazioni più cool da segnare nel vostro itinerario.

Ci sono luoghi dove campeggiare è anche vivere un’esperienza nel segno del glamping, un’avventura a metà strada tra un resort glamour e il campin in cui godersi natura e relax senza fare troppe rinunce.

Tra i campeggi più cool d’Italia (e d’Europa), l’Agricampeggio Madonna di Pogi a Bucine offre un tuffo indimenticabile nella campagna toscana, nel cuore incontaminato della Val d’Ambra tra boschi e frutteti…

Oltremanica, la meta per un campeggio indimenticabile non può che essere lo York Holiday & Cycle Stop nel Regno Unito! Si tratta di un comfort glamping nel cuore della campagna inglese, titolare di prestigiosi riconoscimenti e ritenuto tra i favoriti dai turisti per il rapporto qualità/prezzo e i pacchetti vacanza proposti.

Domaine les chalets Larlapean Camping Pays Basque è un villaggio di chalet nei Paesi Baschi da vivere almeno una volta nella vita! Si tratta di una proposta di campeggio che unisce il concetto di libertà e natura con i comfort di un hotel di lusso. Ah, un consiglio: non dimenticate le cose da portare in campeggio per una vacanza al top!