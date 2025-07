Croazia, la meta più gettonata dell’estate: i luoghi da non perdere

Dove andare in vacanza in Croazia? Scopri le mete più amate dell’estate da visitare con gli amici o con la famiglia!

Chi non ha intenzione di allontanarsi eccessivamente dall’Italia e desidera trascorrere delle vacanze estive indimenticabili, dovrebbe assolutamente prendere in considerazione l’idea di prenotare le ferie in Croazia. Dove andare, però, esattamente in vacanza in Croazia che sia in famiglia o con gli amici?

Di seguito puoi trovare alcune idee da cui prendere spunto per iniziare a prenotare la vacanza dei tuoi sogni. Raggiungere la Croazia, inoltre, è molto semplice, ecco quindi le mete da non perdere per nessun motivo!

Dove andare in vacanza in Croazia quest’estate: le mete da non perdere

Non hai la minima idea di quali siano le mete più ricercate della Croazia? Ecco le più gettonate e affascinanti dell’estate 2025!

Chi cerca baie da sogno e borghi antichi, la Penisola di Peljesac è da visitare almeno una volta nella vita. Un luogo incantevole in cui poter trascorrere le vacanze anche in compagnia della propria famiglia.

Se il tuo sogno è trascorrere le vacanze in un’isola, opta per le Isole Kornati, ideali per chi cerca spiagge selvagge e acque cristalline in cui immergersi, qui il relax è assicurato.

Chi ha la possibilità di fare le vacanze solo nel mese di settembre, potrebbe prenotare il soggiorno presso Dubrovnik, conosciuta anche in italiano con il nome di “Ragusa” e Perla dell’Adriatico. Una località incantevole da poter visitare in tutte le stagioni, inoltre fino al mese di ottobre è possibile fare il bagno grazie alle temperature ideali. In questo posto troverai anche tanta storia e cultura.

Nella parte occidentale della Croazia è situata la Costa Istriana, una meta turistica molto ambita specialmente in estate. Una delle città storiche più belle da visitare è Rovigno, un borgo affasciante da visitare in lungo e in largo.

Un’isola è stata chiusa per diverso tempo al turismo, oggi è possibile visitarla in tutta la sua bellezza: stiamo parlando dell’isola Vis, qui potrai imbatterti in una natura incontaminata con spiagge selvagge e acque cristalline. La spiaggia più famosa è la spiaggia di Stiniva, nota anche per le sue scogliere molto alte.

Da non perdere anche il Parco Nazionale di Krka, conosciuto per le sue cascate in cui è possibile fare anche il bagno. Si trova a pochi chilometri dalla cittadina di Sibenik. La zona è consigliata perlopiù a chi viaggia con bambini ed è alla ricerca di una vacanza tranquilla immersa nella natura incontaminata. A proposito, non perdere i nostri consigli su come affrontare al meglio una vacanza al mare con i bambini!