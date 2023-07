D’oro vestita, schiena nuda e portamento regale: Alessia Marcuzzi incanta i social

I followers di Alessia Marcuzzi sono rimasti di stucco di fronte al filmato della conduttrice: avete visto quanto è bella in oro?

Tutti gli occhi sono di nuovo puntati sull’affascinante conduttrice, che questa volta ha stupito tutti con un look a dir poco incredibile. Vestita di oro dalla testa ai piedi, la Marcuzzi è apparsa con un video sui social che ha scatenato una valanga di reazioni da parte dei fan. Impossibile rimanere indifferenti davanti a tanta bellezza.

Nel corso degli anni Alessia Marcuzzi si è affermata come una delle maggiori artiste di tutti i tempi. Con la sua bravura incredibile e la simpatia contagiosa, la conduttrice romana si è fatta conoscere prima come modella, per poi farsi largo nel mondo dello spettacolo italiano. Conduttrice, attrice e chi più ne ha più ne metta, oggi tutti la conoscono come una vera e propria celebrità.

Famosissima anche sul web, è qui che dà il meglio di sé per mezzo non solo delle foto ma anche dei video che sempre più spesso condivide. Proprio di recente su Instagram è apparso un filmato che vede protagonista la splendida conduttrice mentre sfoggia un look che di certo non è passato inosservato. Avete visto che cosa ha indossato?

Alessia Marcuzzi, con il vestito oro scatena il web

Continuano le vacanze della nota conduttrice romana, che ha incantato tutti con un look a dir poco pazzesco. Sullo sfondo di un mare paradisiaco, la bella Alessia ha sfoggiato un abito lungo sui toni dell’oro, che esalta alla perfezione la pelle abbronzata. Il vestito è lungo fino ai piedi e presenta una scollatura molto profonda che lascia interamente scoperta la schiena. A piedi scalzi e con una semplice treccia a raccogliere i capelli, la Marcuzzi ha scatenato una valanga di reazioni sul web.

Icona di stile affermata, non è la prima volta che la conduttrice di Canale 5 cattura l’attenzione a causa dei suoi look. Semplice ma elegante, lo stile della Marcuzzi è tra i più copiati in assoluto. Non è raro, infatti, imbattersi in commenti sotto le foto e i video che l’artista pubblica sui social, dove i followers si complimentano con lei per il suo talento innato e per la bellezza mozzafiato.

Dopo anni la Marcuzzi si gode l’estate da single, in seguito alla separazione dal marito, il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. I due erano convolati a nozze nel 2014 ma il loro amore è giunto al capolinea qualche anno dopo, nel 2022. La conduttrice ha una splendida famiglia allargata composta dai figli Tommaso, avuto dall’ex calciatore Simone Inzaghi, e Mia, nata dalla relazione con il cantante Francesco Facchinetti.