Doppie punte, perché riappaiono sempre? Gli errori che commettono tutti e che puoi prevenire

Le doppie punte sono uno dei problemi più comuni che affliggono i capelli di molte persone, soprattutto chi li ha lunghi e chiunque abbia mai cercato di ottenere capelli sani e lucenti sa quanto possano essere fastidiose, ma ci sono dei rimedi

Una doppia punta è essenzialmente un singolo capello che si divide in due o più sezioni nella sua parte finale. Questo problema può verificarsi quando la parte esterna del capello, chiamata cuticola, si danneggia e si apre. Una volta che la cuticola è compromessa il capello è ancora più suscettibile a ulteriori danni.

Le doppie punte ritornano spesso perché il problema sottostante non viene adeguatamente affrontato e ci sono diverse ragioni che le provocano: dalla mancanza di un taglio regolare a causa del quale le doppie punte risalgono il fusto del capello e lo peggiorano all’uso eccessivo di strumenti per lo styling come piastre e asciugacapelli che danneggiano la cuticola.

Un’ulteriore causa è la mancanza di adeguata idratazione. I capelli secchi infatti sono più inclini a sviluppare doppie punte e l’uso di prodotti idratanti e olio per capelli può aiutare a prevenirle. L’esposizione prolungata ai raggi UV, il vento, l’acqua salata o clorata possono inoltre danneggiare i capelli e causare doppie punte.

I rimedi per prevenire le doppie punte

Le doppie punte possono essere fastidiose ma con la giusta cura e attenzione è possibile prevenirle e mantenerle sotto controllo. Ogni tipo di capello è diverso, quindi è importante adattare la propria routine di cura dei capelli alle specifiche esigenze di ognuno. Con il giusto impegno si possono avere capelli sani e splendenti.

Il primo consiglio di cui tener conto è quello di tagliare regolarmente i capelli e, con essi dunque, anche le doppie punte per mantenerle sotto controllo. Il taglio andrebbe fatto ogni sei o otto settimane. Occorre inoltre ridurre l’uso di strumenti termici e utilizzare un protettore termico prima di procedere con la piega utilizzando phon e piastre.

Utilizzare shampoo e balsamo idratanti adatti al proprio tipo di capelli. Integrare il trattamento con oli naturali come olio di cocco e olio di argan. E’ inoltre importante proteggere i capelli dai danni causati dai raggi UV con prodotti specifici per i capelli o coprendoli con un cappello durante l’esposizione al sole.

Occorre inoltre ridurre l’uso di prodotti chimici aggressivi come i decoloranti o permanenti che possono indebolire i capelli ed evitare di tirarli troppo con acconciature o code di cavallo utilizzando sempre spazzole con setole morbide.

Infine, è basilare nutrire i capelli attraverso un regime alimentare sano, ricco di vitamine e nutrienti che agiscono all’interno dell’organismo per rendere i capelli più sani, resistenti e belli.