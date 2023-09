Dolci con meno di 100 calorie: 5 ricette gustosissime per chi è a dieta

Mangiare dolci con meno di 100 calorie e pochi grassi è possibile, ecco 5 ricette golosissime per chi è a dieta

La dieta viene percepita dalla maggior parte delle persone come qualcosa di terribile a causa delle rinunce che essa comporta. Non sempre però è così.

Solitamente una dieta normale implica niente di più che una sana alimentazione, caratterizzata dall’assimilazione della giusta dose di macronutrienti come: carboidrati, proteine e grassi. Nella maggior parte delle diete vengono esclusi i dolci. In realtà essi si possono mangiare, seppur in maniera limitata.

Per chi è a dieta e non vuole rinunciare ai dolci, esistono 5 ricette gustosissime che contengono meno di 100 calorie.

5 ricette per gustarsi ottimi dolci con meno di 100 calorie

12 ciambelline alla marmellata di pere, 85 calorie a porzione:

20 grammi di olio evo

25 gocce di Diete tic

200 grammi di farina

2 cucchiai di latte scremato

75 grammi di marmellata di pere light

1 uovo intero

1 bustina di lievito per dolci

Preparazione: montare l’uovo insieme alle gocce Diete tic fino ad ottenere un composto spumoso e bianco, aggiungere la marmellata di pere light e l’olio. Mescolare il tutto e aggiungere la farina e il lievito (da setacciare prima insieme) e infine amalgamare il composto.

Ungere uno stampo per ciambelline e metterci il composto con un cucchiaino, facendo attenzione a non riempire oltre la metà delle ciambelline. Cuocere in forno a 180° per circa 20/25 minuti (controllare sempre con lo stuzzicadenti). Una volta raffreddate bisogna toglierle dalle stampo e spolverarci un poco di zucchero a velo.

12 piccole cheesecake alle pesche, 90 calorie ognuna:

Ingredienti per la base

100 grammi di yogurt greco

130 grammi di fette biscottate integrali

Utilizzare 20 grammi di yogurt e 20 grammi di fette biscottate per ogni pallina.

Ingredienti per la crema bianca

15 gocce di Diete Tic

200 grammi di Exquisa FitLight

100 grammi di yogurt greco

Ingredienti per la crema ai mirtilli

70 grammi di Exquisa FitLight

100 grammi di yogurt greco

50 grammi di marmellata light alle pesche

Ingredienti per la superficie

2 o 3 fette di pesca da utilizzare come decorazione

1 cucchiaino di marmellata light alle pesche su ogni piccola cheesecake

Preparazione per la base: bisogna frullare le fette biscottate con lo yogurt e mescolare il tutto. Successivamente formare 12 palline da 20 grammi l’una e inserirle nei pirottini da muffin schiacciandole un po’.

Preparazione per la base bianca: mescolare in una ciotola il Exquisa FitLight, lo yogurt e il dolcificante, dividere il composto dentro ogni pirottino livellando bene con un cucchiaio. Mettere i pirottini nel congelatore.

Preparazione della crema alle pesche: mescolare in una ciotola la mammella light alle pesce, il Exquisa FitLight e le gocce di Diete Tic, dividere il composto sulla crema bianca. Mettere nuovamente i pirottini nel congelatore per un’ora.

Composizione delle piccole cheescake: dopo un’ora rimuovere i pirottini dal congelatore, farcirli con la marmellata sulla superfice e decorare il tutto con qualche fetta di pesca.

Plum-cake allo yogurt con marmellata light e cacao, 96 calorie a fetta:

35 gocce di Diete tic oppure 30 grammi di Stevia o My Dietor (si possono sostituire anche con 60gr di zucchero di cocco o di canna)

130 grammi di farina integrale macinata a pietra (può essere sostituita anche con la farina di tipo 0 oppure 00)

30 grammi di olio evo

125 grammi di yogurt bianco greco 0% total fage (può essere sostituito anche con un altro yogurt denso oppure con la philadelphia light, un formaggio molle come l’Exquisia Fitline, il formaggio quark o una ricotta light)

1 cucchiaio di marmellata light di arance e zenzero

25 grammi di cacao amaro

1 uovo intero + 1 albume

1/2 bustina di lievito per dolci

1/2 cucchiaino di bicarbonato

Preparazione: lavorare in una ciotola l’uovo intero con l’albume, il diete tic e l’olio con la frusta, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso, successivamente unire lo yogurt e mescolare il tutto.

Setacciare insieme la farina con il cacao amaro, il lievito e il bicarbonato per poi unire il tutto al composto. Lavorare nuovamente con le fruste e tenere da parte.

Rivestire lo stampo da plum-cake con la carta forno e incorporare il composto. Livellare perbene e distribuire la marmellata di arance e zenzero a ciuffetti sulla superficie, senza farle affondare nel composto in quanto affonderanno durante la cottura.

Cuocere il plum-cake nel forno precedentemente riscaldato a 180° per circa 30/35 minuti (controllare sempre con lo stuzzicadenti). Lasciare raffreddare prima di tagliarlo.

6 praline al cocco con e senza il bimby, 40 calorie ognuna:

20 gocce di Diete Tic

25-30 grammi di cocco rapè

cocco rape q.b. per la copertura esterna (più o meno 100 gr)

100 grammi di ricotta light

10 gocce di aroma alla vaniglia

Preparazione con il bimby: mettere nel boccale tutti gli ingredienti tranne il cocco. Programmare 30secondi, velocità 2, fare amalgamare e trasferire il composto in una ciotola coprendola con la pellicola trasparente. Mettere in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo bisogna cacciare il composto dal frigo e pesare 15 grammi per ogni pallina.

Creare la forma rotonda e passarle nella farina di cocco. Inserirle nei pirottini di carta oppure su un piatto per poi metterle in frigo fino al momento di mangiarle.

Preparazione senza bimby: in una ciotola capiente mescolare perbene la ricotta con il dolcificante e l’aroma alla vaniglia, unire il cocco e continuare a miscelare per amalgamare il tutto. Chiudere la ciotola con la pellicola trasparente e metterla in frigo per 30 minuti.

Trascorso il tempo bisogna cacciare il composto dal frigo e pesare 15 grammi per ogni pallina. Creare la forma rotonda e passarle nella farina di cocco. Inserirle nei pirottini di carta oppure su un piatto per poi metterle in frigo fino al momento di mangiarle.

1 porzione di dessert al caffè con e senza il bimby, 130 calorie:

60 grammi di yogurt bianco greco Total 0%

160 grammi di Exquisa Fitline o un altro formaggio spalmabile light

dolcificante Diete Tic a piacere

1 cucchiaino di caffè solubile

Preparazione con il bimby: mettere nel boccale tutti gli ingredienti. Programmare 20secondi, velocità2. Ripetere la stessa operazione diverse volte dopo aver portato il composto sul fondo del boccale con una spatola di silicone. Lasciare in frigo per circa mezz’ora prima di consumarlo.

Preparazione senza il bimby: lavorare in una terrina la ricotta e lo yogurt con una frusta, aggiungere il Diete Tic, il caffè solubile setacciato e mescolare perbene al fine di farlo sciogliere completamente. Lasciare in frigo per circa mezz’ora prima di consumarlo.