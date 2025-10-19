Dolcetto o scherzetto? | biscotti di Halloween per tutti da fare in 10 minuti

Biscotti di halloween: ricetta facile per tutti e pronta in 10 minuti! Preparati ad un dolcetto scherzetto strepitoso!
Se vuoi portare un po’ di magia e di brivido in tavola, questi biscotti di Halloween sono perfetti. Morbidi, golosi e facili da fare, sono l’ideale per far felici grandi e piccini senza stress. Fidati, bastano pochi ingredienti e un po’ di allegria per trasformare la tua cucina in un laboratorio stregato pieno di profumi irresistibili.
La bellezza di questa ricetta è che con pochissimo riesci a creare biscotti che sembrano usciti da una festa da urlo. Solo uova, burro, zucchero, farina e un tocco di cannella e lievito dopodiché, il gioco di colori e forme lo farai tu, con la fantasia. Puoi farcirli come vuoi, con marmellata, crema spalmabile o cioccolato fuso, e ti assicuro che il risultato è sempre da applausi. E credimi se ti dico, che i tuoi ospiti non smetteranno di mangiarli e di commentare quanto siano carini e buoni.
Biscotti di halloween: la ricetta base per mille varianti speciali!
Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e tieni a portata di mano tutta la creatività possibile, vedrai che i biscotti di Halloween ti aspettano e parola mia, in 10 minuti saranno pronti per fare la loro magia sulla tavola. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 15 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per i Biscotti di halloween
Per circa 20 biscotti farciti
- 2 uova
- 300 g di burro
- 1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci
- 220 g di zucchero
- 1 pizzico di cannella
- 1 pizzico di sale
- 600 g di farina 00
- Crema spalmabile o marmellata a scelta q.b. per farcire
Come si preparano i Biscotti di halloween
- Per prima cosa mescola energicamente il burro a temperatura ambiente con lo zucchero. Ottenuta una crema morbida e lucida, aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare con energia, e poi unisci un pizzico di sale e la cannella.
- Incorpora la farina setacciata con il lievito, poco alla volta e impasta velocemente fino ad ottenere un panetto liscio e compatto. Non lavorarlo troppo mi raccomando, basta amalgamare tutto bene. Avvolgilo poi nella pellicola e lascialo riposare per qualche minuto mentre accendi il forno.
- Stendi quindi l’impasto su una superficie leggermente infarinata fino ad uno spessore di circa mezzo centimetro. Con le formine di Halloween che più ti piacciono, quindi zucche, fantasmi, pipistrelli e tanto altro, ritaglia i biscotti. Crea un numero pari di biscotti e su quelli che andranno alla base, ovviamente non creare fori.
- Sistema i biscotti pronti su una teglia rivestita di carta forno e infornali per circa 15 minuti. Attenzione a non farli dorare troppo, però, perché devono rimanere morbidi dentro. Nel frattempo, prepara la farcitura che preferisci tra marmellata, una bella crema fatta in casa, cioccolato fuso o la crema spalmabile che più ti piace.
- Quando i biscotti saranno pronti, lasciali raffreddare leggermente e poi farciscili unendo due a due. Puoi decorare i tuoi biscotti di halloween con cioccolato fuso, zucchero a velo o codette colorate per un effetto spaventoso e divertente e vedrai che conquisteranno chiunque.
E se vuoi provare altre specialità per halloween, prova anche queste ossa dolci di halloween, un’altra delizia che renderà la festa più spaventosa dell’anno un piacere. Buon appetito!