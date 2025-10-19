Dolcetto o scherzetto? | biscotti di Halloween per tutti da fare in 10 minuti

Biscotti di Halloween facili e veloci, pronti in 10 minuti. Dolcetti morbidi e golosi perfetti per stupire grandi e piccini con un tocco spettrale super sfizoso e divertente!

Biscotti di halloween: ricetta facile per tutti e pronta in 10 minuti! Preparati ad un dolcetto scherzetto strepitoso!

Se vuoi portare un po’ di magia e di brivido in tavola, questi biscotti di Halloween sono perfetti. Morbidi, golosi e facili da fare, sono l’ideale per far felici grandi e piccini senza stress. Fidati, bastano pochi ingredienti e un po’ di allegria per trasformare la tua cucina in un laboratorio stregato pieno di profumi irresistibili.

La bellezza di questa ricetta è che con pochissimo riesci a creare biscotti che sembrano usciti da una festa da urlo. Solo uova, burro, zucchero, farina e un tocco di cannella e lievito dopodiché, il gioco di colori e forme lo farai tu, con la fantasia. Puoi farcirli come vuoi, con marmellata, crema spalmabile o cioccolato fuso, e ti assicuro che il risultato è sempre da applausi. E credimi se ti dico, che i tuoi ospiti non smetteranno di mangiarli e di commentare quanto siano carini e buoni.

Biscotti di halloween: la ricetta base per mille varianti speciali!

Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e tieni a portata di mano tutta la creatività possibile, vedrai che i biscotti di Halloween ti aspettano e parola mia, in 10 minuti saranno pronti per fare la loro magia sulla tavola. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Biscotti di halloween

Per circa 20 biscotti farciti

2 uova

300 g di burro

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

220 g di zucchero

1 pizzico di cannella

1 pizzico di sale

600 g di farina 00

Crema spalmabile o marmellata a scelta q.b. per farcire

Come si preparano i Biscotti di halloween

Per prima cosa mescola energicamente il burro a temperatura ambiente con lo zucchero. Ottenuta una crema morbida e lucida, aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare con energia, e poi unisci un pizzico di sale e la cannella. Incorpora la farina setacciata con il lievito, poco alla volta e impasta velocemente fino ad ottenere un panetto liscio e compatto. Non lavorarlo troppo mi raccomando, basta amalgamare tutto bene. Avvolgilo poi nella pellicola e lascialo riposare per qualche minuto mentre accendi il forno. Stendi quindi l’impasto su una superficie leggermente infarinata fino ad uno spessore di circa mezzo centimetro. Con le formine di Halloween che più ti piacciono, quindi zucche, fantasmi, pipistrelli e tanto altro, ritaglia i biscotti. Crea un numero pari di biscotti e su quelli che andranno alla base, ovviamente non creare fori. Sistema i biscotti pronti su una teglia rivestita di carta forno e infornali per circa 15 minuti. Attenzione a non farli dorare troppo, però, perché devono rimanere morbidi dentro. Nel frattempo, prepara la farcitura che preferisci tra marmellata, una bella crema fatta in casa, cioccolato fuso o la crema spalmabile che più ti piace. Quando i biscotti saranno pronti, lasciali raffreddare leggermente e poi farciscili unendo due a due. Puoi decorare i tuoi biscotti di halloween con cioccolato fuso, zucchero a velo o codette colorate per un effetto spaventoso e divertente e vedrai che conquisteranno chiunque.

E se vuoi provare altre specialità per halloween, prova anche queste ossa dolci di halloween, un’altra delizia che renderà la festa più spaventosa dell’anno un piacere. Buon appetito!