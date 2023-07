Dolce e Gabbana, scende in campo per la stagione estiva 2023: veste i migliori beach club d’Europa

Dolce e Gabbana si appresta a portare il suo stile nei beach club più esclusivi d’Europa per l’estate 2023 con l’acquisizione di DG Resort.

Attraverso le acquisizioni creative del DG Resort, Dolce e Gabbana mira a portare il proprio stile distintivo e le raffinate stampe in esclusivi stabilimenti balneari, offrendo agli ospiti una straordinaria esperienza estiva immersi nel mondo del lusso e dell’artigianato italiano.

Con la combinazione di natura, patrimonio e moda, Dolce e Gabbana abbraccia l’essenza delle vacanze italiane e si concede un’estate piena di eleganza e fascino. La collezione DG Resort 2023 è destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama della moda, offrendo una miscela perfetta di lusso, creatività e raffinatezza sotto i cieli baciati dal sole delle destinazioni più esclusive d’Europa.

Dolce e Gabbana veste due Hotel italiani

Le località prescelte per questo progetto sono Capri, Taormina, Marbella e St. Tropez, rinomate località, note per la loro splendida natura e per gli eccellenti servizi di ospitalità. Inoltre Capri, l’isola cosmopolita del Mediterraneo, ha avuto un ruolo significativo nella storia di Dolce e Gabbana.

Quest’estate lo storico Grand Hotel Quisisana e il suo resort si trasformeranno in un vibrante spettacolo di Blu Mediterraneo. Tra i profumati aranceti e le viste mozzafiato dei Faraglioni, le tradizionali sfumature bianche e blu della maiolica del duo di stilisti miglioreranno l’autentica esperienza di vacanza italiana.

A Taormina, il pittoresco ex monastero arroccato sullo Ionio, il San Domenico Palace, Hotel Four Seasons, si vestirà delle stesse tonalità bianche e blu della maiolica. Questa stampa rende omaggio all’artigianato e ai valori profondamente radicati nel sud Italia. Dolce e Gabbana decorerà l’intera area piscina e la terrazza dell’hotel, creando uno spazio dal fascino unico dove lo sguardo può contemplare il mare infinito.

Passando alla Spagna, Marbella, la gemma della Costa del Sol, è nota per la sua atmosfera vibrante, che la rende una destinazione molto ambita in Andalusia. Dolce e Gabbana infonderà La Cabane, un iconico beach club all’interno del resort Los Monteros, con i suoi codici distintivi.

Anche il rinomato chef tre stelle Michelin, Dani García, si è ispirato alla bellezza della maiolica, elemento caratteristico del sud Italia. Il beach club si trasformerà con il pattern Blu Mediterraneo, caratterizzato da un esclusivo pop-up store che mette in mostra la creatività. Nel frattempo, il ristorante stellato svelerà una deliziosa sorpresa: uno spazio gastronomico personalizzato adornato con la stampa Carretto Siciliano.

St. Tropez, sinonimo di lusso, raffinatezza e paesaggi mozzafiato, è il gioiello della corona della Costa Azzurra. Casa Amor, il famoso beach club bohémien situato sulla spiaggia di Pampelonne, è stato scelto da Dolce e Gabbana per una sorprendente ristrutturazione con la stampa Carretto. I fregi vibranti e le decorazioni multicolori, ispirati alla tradizione siciliana, si uniranno magnificamente ai toni caldi e ai materiali naturali degli arredi, dando vita a un’inaspettata fusione di bellezza.