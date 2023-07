Dimenticate le chips: queste carote aromatizzate al forno sono lo snack ideale per mantenersi in forma con gusto

Le carote sono un contorno molto amato. Ma ecco come puoi prepararle al forno in modo semplice e veloce ma davvero gustoso.

Le carote sono una verdura molto amata da grandi e piccini. Un modo diverso di prepararle è al forno con il parmigiano. Il risultato sono delle verdure croccanti e gustosissime. Vengono tagliate a bastoncini quindi sembreranno delle chips ma, trattandosi di carote, saranno molto più nutrienti. Sono perfette anche se sei a dieta!

Per la ricetta occorreranno pochi ingredienti (che probabilmente hai già in casa), una mezz’ora di cottura, ed il risultato è assicurato. Anche quando hai ospiti, questo è un modo meno banale di preparare le carote. Piaceranno anche ai bambini.

La ricetta delle carote al forno: gustosissime, croccanti e leggere. Perfette per l’estate

Le carote si preparano in circa mezz’ora (il tempo necessario per la cottura in forno). Gli ingredienti che occorreranno sono:

800 g di carote

100 g di parmigiano grattugiato

30 g di olio extravergine d’oliva

rosmarino q.b.

erbe aromatiche q.b.

aglio in polvere q.b.

paprika q.b.

sale q.b.

Ecco il procedimento della ricetta:

Lavare le carote, eliminare la buccia e tagliarle a bastoncini. Versare i bastoncini in una ciotola e condirli con olio, rosmarino, aglio, erbe aromatiche miste, paprika e sale, e mescolare. Cospargere una pirofila da forno con il parmigiano grattugiato. Adagiare le carote nella pirofila, in modo uniforme. Porre in forno già caldo a 180° per 25-30 minuti, fino a che diventano dorate e croccanti. Servirle calde o tiepide.

NB. Le carote al forno con parmigiano si possono conservare in frigo chiuse in un contenitore ermetico.

Le varianti della ricetta: sostituisci le spezie o il modo di cuocerle

Ci sono inoltre alcune varianti che si possono fare: le erbe aromatiche e le spezie possono essere variate come si preferisce. Vanno benissimo anche basilico, menta, origano, curcuma e peperoncino. Anche il parmigiano grattugiato può essere sostituito con altri formaggi come il pecorino o la Grana Padano.

Un’altra variante consiste nella modalità di cottura: va benissimo anche la friggitrice ad aria (sempre 25-30 minuti a 180°). Insomma, non c’è limite alla fantasia dato che di base è una ricetta molto semplice che si presta bene a tantissime variazioni. Si possono preparare così, a bastoncini, anche altre verdure come le zucchine, le patate o i funghi.

In questo modo, si avranno delle verdure davvero gustose, che ricorderanno le patatine fritte, senza però il “male” del fritto ma con tutti i nutrienti che le carote (o altre verdure) sanno apportare. È una ricetta veloce e semplice che puoi preparare tutte le volte in cui vuoi gustare le verdure in modo diverso perché sono lo snack ideale per mantenerti in forma.