Dimentica il solito odore | il cavolfiore al forno così è speciale

Cavolfiore al forno: preparalo così e dimentica il solito odore e sapore, perché così è davvero speciale, provare per credere!
Beh niente di scontato oggi, si, perché il cavolfiore al forno non è di certo il solito contorno che si aspettano tutti ma qualcosa di irresistibile! Pensa che quando lo prepari in questo modo, dimentichi davvero quell’odore fastidioso che di solito invade la cucina, al contrario, sentirai un profumo buono, goloso, che sa di forno acceso e formaggio filante.
Credimi quando ti dico che il cavolfiore al forno, è uno di quei piatti che trasformano una verdura noiosa in qualcosa di irresistibile. La cosa bella? Pochi ingredienti, zero complicazioni e un risultato che ti fa dire “ma perché non l’ho fatto prima?”. Cavolfiore, patate, formaggi e un filo di olio, bastano per ottenere un piatto completo, ricco e davvero sorprendente. Fidati, anche chi non ama troppo le verdure si ricrederà di certo!
Cavolfiore al forno: preparalo così e farai impazzire chiunque!
Quindi, basta rimandare e fidati di me, prepara questo cavolfiore al forno e goditi il successo! Taglia quindi le patate, prepara il cavolfiore, grattugia i formaggi e in mezz’ora avrai un piatto che sparirà in un attimo dalla teglia. Allaccia il grembiule e iniziamo subito!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per il Cavolfiore al forno
Per 4 persone
- 700 g di cavolfiore
- 3 patate
- Erba cipollina q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- 120 g di parmigiano grattugiato
- 150 g di provolone
Come si prepara il Cavolfiore al forno
- Inizia lavando il cavolfiore e dividilo in cimette non troppo grandi. Sbuccia poi le patate e tagliale a rondelle sottili, così cuociono meglio in forno.
- A questo punto, porta a bollore una pentola di acqua leggermente salata, sbollenta il cavolfiore per circa 5 minuti, giusto il tempo di ammorbidirsi leggermente. Scolalo poi e lascialo intiepidire da parte.
- Prosegui ungendo una pirofila con un po’ di olio, fai un primo strato di patate, leggermente sovrapposte e aggiungi un pizzico di sale e pepe. Distribuisci sopra le cimette, un po’ ordinate e un po’ a caso, come vengono in pratica, perché non deve essere perfetto ma gustoso!
- Spolvera poi con parmigiano grattugiato, un po’ di provolone a cubetti e un po’ di olio. Poi fai un secondo strato: altre patate, altro cavolfiore e di nuovo formaggio. Come ultimo tocco, completa con tanto parmigiano e qualche cubetto di provolone in più, così in forno diventa filante e croccante e una spolverata di erba cipollina per un tocco fresco e profumato.
- Metti la pirofila in forno ventilato già caldo a 180 gradi e cuoci per 30-35 minuti, fino a quando la superficie diventa bella dorata e croccante.
- Tira poi fuori dal forno, lascia riposare 5 minuti e porta in tavola, vedrai che con questo cavolfiore al forno farai davvero impazzire chiunque. E se ami i piatti al forno che sorprendono con semplicità, prova anche le patate gratinate, che sono un’altra meravigliosa bontà da provare subito. Buon appetito!