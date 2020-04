Dimagrire dopo la gravidanza non è esattamente una passeggiata come potrebbe sembrare se si osserva la vita di una mamma vip. Tutte le donne che hanno avuto un figlio sanno quanta fatica si nasconda dietro il rientro nei vecchi jeans dopo aver partorito, e quanto sia lungo il processo di recupero della propria forma fisica dopo che si è avuto un bambino. In genere, per rivedersi in linea ci si impiega un anno, anche perché dimagrire dopo la gravidanza allattando non è consigliato (durante il periodo dell’allattamento è bene non seguire diete eccessivamente rigide perché il latte non sarebbe sufficientemente nutriente per il bebè).

Resta una osservazione di fondo: ciò che vale per tutte le ‘comuni mortali’ non sembra riguardare minimamente le dive di Hollywood. Le vediamo in splendida forma a pochi mesi (a volte settimane!) dal lieto evento, in grado di sfoggiare mise attillate quando non seducenti e stringatissimi bikini. C’è un trucco dietro tutto questo? La risposta è… sicuramente ginnastica per dimagrire dopo la gravidanza, ma non solo…

Dimagrire la pancia dopo la gravidanza

“Dimagrire la pancia dopo gravidanza” è una delle principali ricerche sul web per tutte le mamme che vogliono tornare velocemente in forma dopo il parto, proprio come fanno le celebrità. Pance subito piatte e perfettamente toniche a poca distanza dalla nascita di un bambino, silhouette da invidia e nessuna traccia di adiposità su cosce e fianchi… insomma, alcune star mettono al mondo bambini come se a fare il “lavoro sporco” fosse qualcun’altra al loro posto.

Vien dunque da chiedersi: ma quale sarà il loro segreto? Come dimagrire velocemente dopo la gravidanza? Beh, anzitutto non pare che di segreti veri e propri ve ne siano, piuttosto la questione sembra avere più a che fare con la fortuna di avere tanti soldi da spendere in materia di beauty e body care dopo il parto. Come? Vediamo qualche gustosa indiscrezione.

Tornare in forma dopo il parto: ecco come fanno le star

Ad esempio, parliamo della splendida Miranda Kerr, diventata mamma del piccolo Flynn nel 2011 e tornata immediatamente più in forma che mai tanto da aver sfilato in intimo per Victoria’s Secret dopo soli 5 mesi. Come? Grazie allo yoga, a suo dire.

E cosa dire di Heidi Klum, anche lei magnifica super model, che di figli ne ha messo al mondo addirittura 4, ma… non si vede? Nelle foto che la immortalano in costume da bagno (rigorosamente 2 pezzi), la Klum sfoggia un fisico da urlo, frutto, sembrerebbe, di un costante allenamento sotto la sapiente guida di un personal trainer e un macchinario siglato TRX Band (che supponiamo essere a dir poco miracoloso!).

Veniamo a Katie Holmes, mamma della piccola Suri (avuta dall’ormai ex marito Tom Cruise). Anche per lei sembra non esistere l’amletica condizione del ‘non riesco a dimagrire dopo la gravidanza’. Pare che il regime seguito dall’attrice per ritrovare la linea velocemente sia stato “suggerito” addirittura da Scientology, la setta fondata da Tom Hubbard cui è affiliato il divo di Mission Impossible. Meglio non indagare sui metodi…

La due volte mamma Jessica Alba e il premio Oscar Alle Berry, invece, hanno preferito affidarsi alle cure di Ramona Braganza, una guru del fitness hollywoodiano e soprattutto ideatrice del programma per neomamme “Baby Bulge Be Gone” (qualcosa del tipo: ciccia da bebè va’ via). Per far tornare le sue dive dentro abiti mozzafiato, la Braganza ha messo su una combinazione di dieta (a base di verdure, proteine, carboidrati e tanta acqua) ed con esercizi mirati che vanno dallo stretching al kick boxing. A giudicare dai risultati diremmo che funziona piuttosto bene!

Terminiamo con un’altra stupefacente mammina bionica: Victoria Beckham. Diventata mamma del suo quarto figlio, e prima femminuccia di casa, nel luglio del 2011, era apparsa già super magra praticamente all’uscita dall’ospedale. Ma torniamo sul pianeta Terra: non tutte le celebrità hanno tanta fretta di lasciarsi alle spalle i “regalini” della gravidanza (e non tutte investono milioni per tornare in forma velocemente). Esempi come quello della giovanissima Hillary Duff o di Jessica Simpson, infatti, ci dimostrano che anche in “paradiso” smaltire i chili di troppo non è sempre così facile.