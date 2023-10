Diletta Leotta: look fashion senza rinunciare alla femminilità… camicia cropped

Diletta Leotta sfoggia un look dal tono autunnale con la camicia cropped che è già la tendenza per la prossima stagione.

La camicia cropped di Diletta Leotta è già il capo d’abbigliamento che tutte vogliono nell’armadio per la prossima stagione autunnale. L’inviata di DAZN ha sfoggiato un outfit perfetto per questo mese di ottobre dalle temperature insolite, fresco ma comunque dalle tonalità proprie di questa stagione.

La neomamma ha pubblicato la foto del suo look ricevendo moltissimi complimenti. La camicia cropped è un capo molto versatile che si presta a infiniti abbinamenti. La Leotta ha scelto una gonna, ma sta bene praticamente su tutto.

La camicia cropped di Diletta Leotta è già il must have dell’autunno

Diletta Leotta è pronta per l’autunno con la sua camicia cropped beige abbinata su una gonna a vita alta dello stesso colore in costine a maglia. Un look che assume quasi un tono dorato e che dona moltissimo alla neomamma, illuminandole ancora di più il volto.

Il modello della camicia di Diletta Leotta è davvero molto sexy, con le maniche leggermente a sbuffo, ha un’ampia scollatura sul seno. Il modello praticamente copre solo la parte del seno e ha dei lacci da avvitare in vita. La manica è lunga e la conduttrice di DAZN ha preferito arrotolarla leggermente per darle un tono casual.

E’ un capo d’abbigliamento che è un vero jolly da avere nell’armadio. Non solo per il colore decisamente neutro che sta bene praticamente su tutto, sul nero, sul bianco ma anche su colori accesi come blu o fucsia. Ma anche per il modello che può essere abbinato a pantaloni a vita alta di ogni genere.

Diletta Leotta con il suo look autunnale ha già conquistato tutti. La foto, infatti, ha ricevuto moltissimi like e commenti positivi. C’è chi li scrive che sembra una vera e propria dea. Non sono mancati gli attacchi da parte di chi sostiene che la neoamma avrebbe usato troppi filtri e chi la critica per presunti ritocchi estetici.

Non è la prima volta che la Leotta riceve questo genere di attacchi, lei stessa tempo fa in un’intervista ha affrontato l’argomento, dicendo di essere a favore della chirurgia estetica, spiegando che non ci sarebbe nulla di male se qualcuno vuole aggiustare un difetto e vedersi meglio. Dichiarazioni che sarebbero apparse come un’ammissione da parte della conduttrice di DAZN.