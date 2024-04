Diletta Leotta, fatta fuori senza pietà: non le era mai successa una cosa del genere

Diletta Leotta racconta un episodio inedito e davvero sorprendente: ecco cosa è successo alla conduttrice, non se lo aspettava proprio.

Negli ultimi anni, Diletta Leotta è diventata uno dei volti più amati d’Italia. Una ascesa inarrestabile, quella della popolare conduttrice televisiva e radiofonica, che è ormai una presenza che ci accompagna praticamente ovunque.

Protagonista di svariati spot pubblicitari, seguitissima sui social e applauditissima nelle sue apparizioni a DAZN e Radio 105. Naturalmente, paladina indiscussa dei weekend calcistici, sull’emittente streaming, vera e propria regina della Serie A, accompagnandoci all’interno dei principali big match con grande competenza, passione e un fascino mozzafiato che ovviamente non passa inosservato.

Diletta raccoglie costantemente applausi, like, messaggi d’amore continui da parte dei suoi ammiratori che la seguono sempre con tanto entusiasmo. La 32enne catanese vive una vita al massimo, che si è oltretutto arricchita d’amore, con la nascita della figlia Aria. Presto, inoltre, lei e Loris Karius convoleranno a nozze. La data sarà più che simbolica: il 16 agosto, compleanno della showgirl e anche della figlia.

Insomma, va tutto a gonfie vele per la Leotta, che si prepara ad accompagnarci nel rush finale della stagione calcistica. Eppure, anche per lei, ogni tanto, c’è da incassare qualche no.

Diletta Leotta e le vacanze a Berlino con Karius: respinta all’esterno di un locale, clamoroso

Il racconto da parte di Diletta ha spiazzato tutti. E’ successo a Berlino, dove si è recata per una breve vacanza insieme a Karius, approfittando della pausa per gli impegni delle nazionali. Ebbene, la bellezza più acclamata dagli italiani è stata respinta all’esterno di un locale.

La Leotta ha spiegato cosa è successo a Radio 105, nel corso della sua trasmissione. L’accaduto si è verificato all’esterno del Berghain, uno dei locali notturni più famosi al mondo, una vera e propria istituzione nella scena techno e underground.

Caratterizzato, come la Leotta ha scoperto, da una severissima politica sul dress code e sugli ingressi: non si deve essere né troppo formali né eccessivamente sgargianti, altrimenti il rischio di rimanere fuori è altissimo.

“Sono arrivata lì davanti con un cappotto giallo peloso, mi hanno fatto cenno che non potevo entrare e ridevano pure – ha confessato Diletta – A quel punto Loris mi ha spinto per andare via immediatamente. Lì se dicono di no è no, non puoi farci niente. Non sono mai stata rimbalzata in maniera così brutta“.