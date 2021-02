Fondotinta opaco o liquido? Ecco come sceglierlo

Tutte le donne nella loro trousse hanno almeno un fondotinta. In polvere o in crema, questo prodotto per il viso è perfetto per tutte coloro che vogliono avere un incarnato omogeneo, andando a coprire anche le piccole imperfezioni.

Quello che tante donne fanno, molto spesso, è scegliere il prodotto in base al “passa parola” o al prezzo, senza però scegliere davvero quello più adatto a loro. Infatti, esistono alcune differenze tra fondotinta.

Quali sono le principali differenze tra i fondotinta

Tra fondotinta lucidi e matte esistono alcune differenze. In primis nel risultato, ma anche per quanto riguarda stesura e tipologia di pelle ai quali sono più adatti.

Leggi anche Il caschetto mosso di Caterina Balivo è il taglio di capelli perfetto per il 2021

Fondotinta matte

Il fondotinta matte è, chiaramente, meno luminoso e ha un finish effetto “pelle vellutata”. Questa tipologia di prodotto è inoltre ideale per chi ha una pelle grassa, perché crea più equilibrio a aiuta a coprire in modo più efficace imperfezioni, come cicatrici e acne. Inoltre, in genere, i prodotti opachi durano più a lungo rispetto a quelli luminosi.

Fondotinta liquido

Il fondotinta liquido è molto più luminoso rispetto a quelli matte e ha una struttura più leggera. Quindi, è perfetto per tutte coloro che vogliono dare luce all’incarnato senza appesantirlo. Inoltre, è perfetto per tutte coloro che hanno una pelle normale o secca, perché aiuta nel processo di idratazione.

Applicazione

Che utilizziate un fondotinta opaco o uno luminoso, è bene investire in un buon pennello per stenderlo. Usare i pennelli, secondo gli esperti, velocizza il processo di lavorazione sulla pelle e aiuta a stendere il prodotto in modo più omogeneo.

Quali acquistare

Se siete alla ricerca di un buon fondotinta matte, su TikTok le ragazze e beauty influencer stanno letteralmente impazzendo per l’Infaillible 24H Fresh Wear di L’Oreal Paris. Questo prodotto è a ultra coprenza e tenuta e il risultato è super naturale. Disponibile in 16 colorazione, il suo effetto matte è studiato per durare a lungo.

Per tutte coloro che invece vogliono acquistare un fondotinta luminoso, vi consigliamo di dare un’occhiata a Close Up di Nabla. Questo prodotto, vegan e cruelty free, è disponibile in 20 tonalità e ha un bellissimo effetto “seconda pelle”. Inoltre, è facile da sfumare e ha un finish luminoso e soft touch.