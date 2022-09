Dieta sana ed equilibrata per i bambini: scoperta la formula per farli mangiare

Una dieta sana ed equilibrata è quello che ci vuole anche per la salute dei bambini. Spesso parliamo di regimi alimentari solo in relazione al peso, ma dobbiamo ricordare che il cibo è un po’ il carburante del nostro corpo e diventa ancor più fondamentale per un piccolo in fase di crescita. È necessario che la dieta dei bambini sia ricca di fibre.

Un gruppo di ricercatori della Cornell University, nello Stato di New York (Usa) ha scoperto una formula per far mangiare i bambini, in modo corretto e di conseguenza evitare le carenze nutrizionali o l’obesità.



In che cosa consiste questa dieta? Nel confezionare un menù che possa abbinare 7 alimenti con 6 colori. Per giungere a questa tesi, i ricercatori hanno analizzato 23 bambini, con meno di 13 anni, e 46 adulti cercando di capire le combinazioni di cibo più apprezzate. I piccoli sono più influenzabili da ciò che si presenta davanti agli occhi. È importante quindi non solo il sapore, ma anche l’estetica del piatto.



Molte mamme si staranno mettendo le mani nei capelli, ma il famoso detto anche l’occhio vuole la sua parte, trova in questo studio una motivazione in più. I piatti maggiormente apprezzati sono quelli con molti colori, almeno sei: 10 ricette per bambini a dieta.



Questa cosa però non va presa alla leggera, perché l’unico modo per rendere un piatto davvero colorato è utilizzare le verdure. Come sempre ricordiamo che i bambini consumano pochissimi vegetali e forse questo può essere un trucco per farli mangiare meglio e di più. Inoltre farà bene anche a noi adulti che, se siamo a dieta, abbiamo necessità di favorire un’alimentazione sana e ipocalorica.