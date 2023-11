Di sicuro farai felici i bambini: prepariamo insieme i ‘corn dog’, un secondo delizioso e che mette allegria

Vuoi far felici i tuoi bambini? Scopri come preparare i “corn dog”, un secondo delizioso che metterà allegria in tavola.

Se cerchi una ricetta divertente e gustosa i corn dog sono la scelta giusta (faranno felici i bambini e non solo). Questo tipico street food americano offre un gusto particolare e una consistenza super croccante.

Si tratta di wurstel impanati e fritti (o cotti al forno), amati da bambini e adulti anche per il loro modo particolare di essere mangiati. Prepararli è molto più semplice di quanto non si pensi: potrai anche coinvolgere i bambini! Scopri la ricetta per preparare dei corn dog spettacolari, divertendoti cucinandoli e gustandoli.

Corn dog sfiziosi e croccanti: la ricetta passo passo

I corn dog sono sfiziosi per una festa, per fare felici i bambini ma alla fine sono il pranzetto ideale o lo snack da aperitivo che mette tutti d’accordo e soprattutto sono anche molto semplici. Ecco tutto ciò che serve per preparare 12 sfiziosissimi corn dog.

Ingredienti per la pastella:

150 gr di farina di mais

70 gr di farina

5 gr di bicarbonato

5 gr di paprika

200 ml di latte

1 uovo

Sale fino q.b.

Ingredienti per i corn dog:

6 wurstel maxi

Farina q.b.

Olio di semi di arachidi q.b.

Procedimento:

Preparare la pastella: in una ciotola, mescolare le due farine, il bicarbonato, la paprika e un pizzico di sale.

Incorporare il latte: aggiungere anche il latte (poco alla volta), mescolando con attenzione, fino a che non si ottiene un composto omogeneo e privo di grumi.

Aggiungere l’uovo: incorporare l’uovo nella ciotola e mescolare bene finché non si amalgama bene tutto.

Trasferire la pastella: una volta ottenuta una pastella liscia e densa, si può trasferire in un contenitore alto e stretto (ad esempio quello del frullatore ad immersione) e mettere tutto da parte.

Preparare e impanare i wurstel: tagliare i würstel a metà aiutandosi con un coltello e infilzare ogni metà con uno stecchino di legno. P reparare una ciotola con la farina e passare ogni wurstel infilzato nella ciotola, facendo aderire bene la farina. Poi i mmergere i wurstel nella pastella, ricoprendoli completamente e con attenzione.

Friggere i corn dog: far scolare la pastella in eccesso dal wurstel appena impanato e procedere con la frittura di ciascun “corn dog”. Friggere in olio bollente per circa 3-4 minuti , fino ad una doratura completa.

Scolare l’olio in eccesso: man mano che vengono fritti i corn dog, scolare bene trasferendoli su carta assorbente da cucina, in modo da eliminare l’olio in eccesso.

I tuoi corn dog sono pronti per essere serviti ben caldi (attenzione!). Si possono abbinare a diverse salse, come maionese, ketchup ma anche salsa yogurt e molto altro. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o con gli amici, farai un figurone firmato USA!