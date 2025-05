Solo in questi casi puoi scaricare le bollette nel 730: scopri i requisiti

Come poter scaricare le bollette nel 730 per il 2025? Scopri i requisiti da avere per poter usufruire di questa opzione!

È tempo di chiamare il proprio CAF di fiducia e fare la dichiarazione dei redditi. In queste settimane probabilmente stai cercando di mettere assieme tutta la documentazione da presentare al centro di assistenza fiscale e richiedere, così, anche il rimborso generico previsto per alcune spese, come quelle mediche.

Probabilmente ti stai domandando se le bollette possono essere scaricate nel 730. La risposta è sì, ma solo in determinate situazioni. Vediamo insieme quali e come poter richiedere la detrazione delle bollette nel 730 2025!

Detrazione 730: le bollette si possono scaricare?

La risposta, come anticipato qui sopra, è positiva, ma è fondamentale sapere che non tutti possono scaricare le bollette nel 730. Chi può, quindi, usufruire della detrazione luce e gas nel 730? Te lo spieghiamo subito.

Se hai una partita IVA e sei un gestore d’impresa, quindi sei a tutti gli effetti un lavoratore autonoma, puoi richiedere la detrazione delle spese delle utenze nella dichiarazione dei redditi.

Quindi, una famiglia o comunque una persona che non ha partita IVA e non è gestore di un’impresa, non potrà detrarre le spese di luce e gas nel 730. Solo i professionisti e le aziende possono usufruire di questa opzione.

Quali sono i requisiti per poter usufruire della detrazione? Li trovi elencati di seguito.

La fornitura di energia deve avere uno scopo professionale, non domestico. Se, quindi, usufruisci dell’energia per la produttività della tua azienda e del tuo business, puoi usufruire dell’opzione della detrazione delle bollette nel 730.

Chi possiede una partita IVA può dedurre dal reddito non solo luce e gas, ma anche le spese per la connessione internet e il telefono (sia fisso che mobile).

Se sei interessato all’argomento ma rientri tra i privati, potresti comunque ottenere un risparmio sulle spese di luce e gas. In che modo? Per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 è possibile richiedere il bonus bollette per disagio economico e ricevere, così, un aiuto economico. Il contributo può variare a seconda dell’ISEE.

Non bisogna fare nessuna richiesta per quanto riguarda il bonus sociale, in quanto verrà riconosciuto in automatico dopo aver presentato la domanda ISEE annuale.