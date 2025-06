Desigual, la collezione estate 2025 ti farà impazzire: questi sono i capi che vorrai indossare quanto prima

Con l’arrivo della calda stagione bisogna dare un nuovo look al guardaroba. Se hai intenzione di acquistare nuovi capi d’abbigliamento, dovresti assolutamente vedere il catalogo della summer collection di Desigual. Dai capi più freschi e leggeri della calda stagione a quelli più originali e di stile firmati Desigual, scopri insieme a noi la collezione estate 2025!

Desigual, collezione estate 2025: i capi da mettere nel guardaroba

Di seguito abbiamo selezionato per te ben 5 capi d’abbigliamento da avere assolutamente nell’armadio. Desigual propone capi di tendenza originali e creativi, i colori saranno protagonisti indiscussi di questa calda stagione e renderanno i tuoi look ancora più vivaci!

Abito asimmetrico a fiori, la tendenza dell’estate

Gli abiti asimettrici sono tra le tendenze del momento, non possono assolutamente mancare nel tuo guardaroba estivo. Desigual propone il suo abito asimmetrico con una fantasia semplice ma di tendenza: quella floreale. Un vestito nero da indossare la sera con un sandalo e una pochette, i fiori stampati renderanno il tuo outfit ancora più luminoso.

Abito drappeggiato

L’abito drappeggiato è un altro capo di tendenza che non può mancare nel guardaroba della calda stagione. Abbiamo visto quali sono i modelli must have dell’estate 2025, il dettaglio drappeggiato laterale ti permette di valorizzare la tua silhouette e mettere in risalto la tua forma fisica. Lo scollo asimmetrico e la stampa a macchie colorate ti permettono di sfoggiare l’abito anche in un’occasione importante.

Blusa maniche a sbuffo

Una blusa fit regular a tinta unita con dettaglio di foglie ricamate con filo a contrasto, questa è uno dei capi d’abbigliamento da sfoggiare quest’estate. Puoi abbinarlo alla gonna ricamata della stessa identica fantasia.

Pantaloni fluidi acquerello

Colorati, freschi, fluidi e leggeri, questi pantaloni con stampa floreale ad acquarello diventeranno il tuo modello preferito dell’estate. Si tratta di un modello a palazzo, ideale quindi per una body shape con fianchi larghi.

Bermuda jeans

La bermuda torna di tendenza per quest’anno, perché non indossare il modello proposto da Desigual con ricamo floreale sulla parte frontale? Semplice ed elegante, è perfetto da indossare di giorno con una sneaker, un sandalo o una scarpa bassa!