Depressione post partum, come riconoscere i primi segnali su sé stesse

I primi giorni dopo il parto sono un turbine di ormoni, notti bianche e un amore che a volte non arriva subito. Il cosiddetto baby blues – sbalzi d’umore, pianto facile, irritabilità – colpisce fino all’80% delle neomamme. È fisiologico, dura al massimo due settimane e si risolve da solo

La depressione post partum è un’altra cosa. I sintomi depressivi si protraggono per più di due settimane consecutive, sono invalidanti e interferiscono con la vita quotidiana.

Non è un segno di debolezza: è una condizione medica reale che colpisce circa il 7-15% delle donne nel primo anno dopo il parto. Riconoscerla in tempo è il primo passo per uscirne, ma per farlo bisogna prima imparare a distinguere la stanchezza fisiologica da un malessere che non passa. E che non va ignorato.

I segnali che non vanno giustificati con la stanchezza (anche se è facile farlo)

La depressione post partum non è solo “tristezza”. Si manifesta con un insieme di segnali che spesso vengono scambiati per normale stanchezza da neomamma: una tristezza intensa e persistente che non passa, la perdita di interesse per attività che prima davano piacere, incluso il rapporto con il bambino, un senso di colpa e inadeguatezza costante, pensieri di essere una madre che non ce la fa.

A questi si aggiungono disturbi del sonno che vanno oltre i risvegli del neonato (insonnia o sonno eccessivo), cambiamenti dell’appetito, difficoltà di concentrazione, e una stanchezza profonda che il riposo non allevia. La differenza cruciale con il baby blues è la durata: se questi sintomi persistono per più di due settimane, è il momento di chiedere aiuto. La tentazione di giustificare tutto con la fatica è forte, ma il corpo e la mente mandano segnali che non vanno sottovalutati.

Il silenzio è il peggior nemico: il primo passo è parlarne

Il silenzio è il peggior nemico della depressione post partum. Molte donne non chiedono aiuto perché pensano di dovercela fare da sole, o perché temono di essere giudicate come madri inadeguate. Invece, parlare con il medico, con l’ostetrica o con uno psicologo specializzato è l’atto più coraggioso e saggio che si possa fare. La depressione post partum è curabile: la psicoterapia e, nei casi più gravi, i farmaci antidepressivi compatibili con l’allattamento sono strumenti efficaci. Se i pensieri diventano autolesionistici o se si teme di poter fare del male al bambino, è fondamentale rivolgersi subito a un professionista o al pronto soccorso.

La maternità non è una gara a chi soffre di più in silenzio. Riconoscere i segnali e chiedere aiuto non è un fallimento: è il primo passo per tornare a essere sé stesse. E per essere una madre presente. Perché il coraggio, a volte, non è resistere da sole. Ma saper chiedere una mano.