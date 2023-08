Delicata e profumatissima: la crema al limone (leggerissima) da gustare al cucchiaio per un dessert che fa girare la testa

La crema al limone è il dessert perfetto per l’estate. Rinfrescante, leggero e facile da ottenere, piacerà a grandi e piccini.

I pasti estivi possono essere sempre molto abbondanti ma alla fine c’è sempre lo spazio per un goloso dessert. Non sempre si ha voglia del solito gelato ma di qualcosa che sgrassi il palato e che faccia sentire leggeri. C’è bisogno di un dolce leggero e rinfrescante come la crema al limone. Facile e veloce da preparare, occorrono solo pochi semplici ingredienti per avere un dolce che fa girare la testa a grandi e piccini.

Come preparare la crema al limone da gustare al cucchiaio

La crema al limone da gustare al cucchiaio è il fine pasto perfetto sia a pranzo che a cena. Ma è anche la merenda ideale, sana e gustosa, per grandi e piccini. Si prepara in poco tempo e con pochi semplici ingredienti e il bello è che è ottima anche per chi sta a dieta.

Infatti è una crema light per davvero, perché ha solo 134 calorie per porzione. Quindi è un dessert che fa girare la testa, ma senza rimpianti. Per preparare 4 bicchieri di questa golosità occorrono:

4 limoni

3 tuorli

2 albumi

100 g di zucchero

20 g di zucchero a velo

Menta q.b.

Sale q.b.

La preparazione della crema al limone è facilissima:

Montare a neve i tuorli con lo zucchero, quindi aggiungere la scorza grattugiata e il succo di 2 limoni e cuocere a bagnomaria per circa 7-8 minuti, mescolando con un cucchiaio di legno. Trascorso questo tempo, lasciar raffreddare la crema. Montare gli albumi con un pizzico di sale e lo zucchero a velo. Una volta pronti, aggiungere il composto di albumi alla crema al limone, mescolando delicatamente per non farli smontare. Riempire con la crema al limone 4 bicchieri e lasciar raffreddare in frigo. Prima di gustarla, aggiungere delle foglioline di menta.

In poco tempo e con pochi semplici ingredienti si potrà così ottenere un dessert goloso, leggero, delicato e profumato. Dato che si conserva in pratici bicchierini, la crema al limone si può preparare in abbondanza e lasciarla in frigo, pronta da gustare da soli o quando si è in compagnia di amici e parenti. Sarà graditissima perché sgrasserà il palato dopo un pranzo o una cena abbondanti e sarà apprezzatissima anche da chi è attento alla linea, perché contiene pochissime calorie.

Inoltre lascerà la soddisfazione di aver preparato in casa una crema al limone ottima che farà un figurone con tutti.