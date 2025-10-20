Prima che arrivi l’inverno devi assolutamente fare questo decluttering è il momento perfetto

Prima che arrivi l’inverno dobbiamo metterci all’opera con il decluttering autunnale una buona routine che tutte noi dovremmo avere. Dopo la stagione estiva il decluttering è fondamentale, ma non significa buttare via tutto, ma riuscire a capire cosa serve davvero e cosa no. Non resta che scoprire come fare il decluttering autunnale senza stress e in poco tempo.
Decluttering autunnale: come dare nuova vita alla casa, piccoli consigli da non perdere
Subito dopo l’estate dovremmo fare decluttering, ma non tutti hanno voglia e tempo, allora se fino ad ora non l’hai mai fatto è arrivato il momento di mettersi all’opera. Con l’arrivo dell’autunno e tra qualche mese dell’inverno non possiamo che dedicarci alla casa, eliminando quello che non serve più e fare spazio ad altre cose, così da mettere in ordine la mente e il cuore, trovando il giusto equilibrio. Quando tutto intorno a noi è in ordine e pulito viviamo meglio le nostre giornate, non solo quando ci occorre qualcosa sappiamo dove trovarla. Questo va a ridurre notevolmente lo stress.
Con alcuni e semplici consigli puoi riordinare casa senza stress, andando ad eliminare tutto ciò che intorno a noi è considerato inutile. Infatti il verbo “to declutter”, significa “mettere in ordine”, è anche un’operazione di pulizia. Solo così facendo possiamo essere pronte ad affrontare al meglio l’inverno.
Di sicuro non è tutto da buttare via, ma è necessario fare una selezione. Decidere da quale stanza iniziare e poi mettersi all’opera, così da svuotare non solo gli armadi, mobili, ma anche cassetti. Ovviamente per quanto riguarda l’abbigliamento eliminare abiti rovinati o che non indossiamo da tempo, in quest’ultimo caso lo possiamo donare.
Sarebbe un’ottima idea avere due scatole, su una si scrive da buttare e su un’altra da donare, un trucco che sarà di aiuto. Stesso discorso vale per le scarpe, borse e accessori. In questo modo avremmo liberato i mobili e i cassetti. Ovviamente è necessario pulire per bene all’interno prima di riporre tutto. Per avere tutto in ordine è necessario riporre negli scatoli i capi estivi, mettere l’etichetta così da scriverne il contenuto.
Una volta fatto il decluttering puoi arredare casa con degli oggetti autunnali che renderanno la casa più accogliente non è un capriccio, ma un modo per nutrire il proprio benessere emotivo. Anche il cambio dei profumi può davvero fare la differenza, perfette in questa stagione sono la vaniglia e arancia.
Non dimenticare di pulire anche la dispensa e il frigorifero, svuotare entrambi, pulire e riordinare per bene. Per quanto riguarda il frigo posizionare i cibi in base alla temperatura del frigo. Mettere davanti gli alimenti che scadono prima. Stesso discorso per la dispensa, gli alimenti come farina, zucchero, pasta andrebbero messi direttamente nei barattoli o scatoli ermetici così da proteggerli dalle farfalline del cibo. Apporre su ogni contenitore o barattolo l’etichetta con la data di scadenza così da tenerla sotto controllo. Quando si riordina la dispensa organizzare secondo categorie, separare gli snack dai prodotti in scatola, dolci e così via. Se c’è poco spazio puoi mantenere in ordine con delle alzatine espandibili o un vassoio girevole per mantenere tutto pulito e in ordine.
Lo sai che devi fare anche il decluttering digitale?
Se non hai mai sentito parlare di decluttering digitale è arrivato il momento di capire di cosa si tratta. Lo sai che elimina le app che non si usano più, andare a svuotare la galleria, le chat e l’e-mail inutili è un grande passo avanti. Un’ottima idea è andare a creare cartelle ordinate e imposta sfondi che ti trasmettono calma, provaci e noterai la differenza.