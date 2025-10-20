Prima che arrivi l’inverno devi assolutamente fare questo decluttering è il momento perfetto

Lo sai che prima che arrivi l’inverno è necessario fare questo decluttering? Questo è il momento perfetto, approfittane ti do qualche dritta per non sbagliare.

Prima che arrivi l’inverno dobbiamo metterci all’opera con il decluttering autunnale una buona routine che tutte noi dovremmo avere. Dopo la stagione estiva il decluttering è fondamentale, ma non significa buttare via tutto, ma riuscire a capire cosa serve davvero e cosa no. Non resta che scoprire come fare il decluttering autunnale senza stress e in poco tempo.

Decluttering autunnale: come dare nuova vita alla casa, piccoli consigli da non perdere

Subito dopo l’estate dovremmo fare decluttering, ma non tutti hanno voglia e tempo, allora se fino ad ora non l’hai mai fatto è arrivato il momento di mettersi all’opera. Con l’arrivo dell’autunno e tra qualche mese dell’inverno non possiamo che dedicarci alla casa, eliminando quello che non serve più e fare spazio ad altre cose, così da mettere in ordine la mente e il cuore, trovando il giusto equilibrio. Quando tutto intorno a noi è in ordine e pulito viviamo meglio le nostre giornate, non solo quando ci occorre qualcosa sappiamo dove trovarla. Questo va a ridurre notevolmente lo stress.

Con alcuni e semplici consigli puoi riordinare casa senza stress, andando ad eliminare tutto ciò che intorno a noi è considerato inutile. Infatti il verbo “to declutter”, significa “mettere in ordine”, è anche un’operazione di pulizia. Solo così facendo possiamo essere pronte ad affrontare al meglio l’inverno.

Di sicuro non è tutto da buttare via, ma è necessario fare una selezione. Decidere da quale stanza iniziare e poi mettersi all’opera, così da svuotare non solo gli armadi, mobili, ma anche cassetti. Ovviamente per quanto riguarda l’abbigliamento eliminare abiti rovinati o che non indossiamo da tempo, in quest’ultimo caso lo possiamo donare.

Sarebbe un’ottima idea avere due scatole, su una si scrive da buttare e su un’altra da donare, un trucco che sarà di aiuto. Stesso discorso vale per le scarpe, borse e accessori. In questo modo avremmo liberato i mobili e i cassetti. Ovviamente è necessario pulire per bene all’interno prima di riporre tutto. Per avere tutto in ordine è necessario riporre negli scatoli i capi estivi, mettere l’etichetta così da scriverne il contenuto.

Una volta fatto il decluttering puoi arredare casa con degli oggetti autunnali che renderanno la casa più accogliente non è un capriccio, ma un modo per nutrire il proprio benessere emotivo. Anche il cambio dei profumi può davvero fare la differenza, perfette in questa stagione sono la vaniglia e arancia.

Non dimenticare di pulire anche la dispensa e il frigorifero, svuotare entrambi, pulire e riordinare per bene. Per quanto riguarda il frigo posizionare i cibi in base alla temperatura del frigo. Mettere davanti gli alimenti che scadono prima. Stesso discorso per la dispensa, gli alimenti come farina, zucchero, pasta andrebbero messi direttamente nei barattoli o scatoli ermetici così da proteggerli dalle farfalline del cibo. Apporre su ogni contenitore o barattolo l’etichetta con la data di scadenza così da tenerla sotto controllo. Quando si riordina la dispensa organizzare secondo categorie, separare gli snack dai prodotti in scatola, dolci e così via. Se c’è poco spazio puoi mantenere in ordine con delle alzatine espandibili o un vassoio girevole per mantenere tutto pulito e in ordine.

Lo sai che devi fare anche il decluttering digitale?

Se non hai mai sentito parlare di decluttering digitale è arrivato il momento di capire di cosa si tratta. Lo sai che elimina le app che non si usano più, andare a svuotare la galleria, le chat e l’e-mail inutili è un grande passo avanti. Un’ottima idea è andare a creare cartelle ordinate e imposta sfondi che ti trasmettono calma, provaci e noterai la differenza.