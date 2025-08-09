Dazi USA, il vero impatto sui consumatori italiani

Dal 7 agosto 2025, gli USA hanno ufficialmente introdotto i dazi: nuove tariffe doganali su prodotti provenienti da oltre vari Paesi, inclusi quelli UE.

Dopo mesi di minacce e tensioni, alla fine Donald Trump ha deciso di applicare a tutti i prodotti UE il 15% di dazi. Si tratta della tariffa base concordata con l’accordo del 27 luglio con Ursula von der Leyen. Per chip e semiconduttori, il presidente americano vorrebbe però imporre dei dazi al 100%, in modo che le aziende tecnologiche producano solo negli USA. E si sta cercando ancora un’esenzione.

Sui prodotti farmaceutici si parte da una tariffa sotto l’80% che, progressivamente, arriverà fino a 250%. Si era parlato di un’esenzione per il vino, ma le bevande alcoliche (vino, birra e superalcolici) subiranno un dazio al 15%. Su auto e acciaio la tariffa dovrebbe essere del 15–25%.

Ma Trump sta negoziando in separata sede con la Germania. “Se l’UE non investirà 600 miliardi negli USA, i dazi saliranno al 35%”, così ha dichiarato Trump di recente, in un’intervista alla CNBC. Quindi l’accordo attuale, che prevede una tariffa massima del 15%, è condizionato agli investimenti europei in beni statunitensi.

I consumatori europei temono rincari generalizzati. Anche i mercati sono spaventati. Per esempio, il settore del credito potrebbe subire una risalita dei tassi, dopo i vari tagli voluti dalla BCE nei mesi scorsi. Claudia Buch, presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE, ha spiegato che l’inasprimento dei dazi doganali e le tensioni geopolitiche stanno rimodellando lo scenario operativo delle banche europee.

Cosa succederà con l’introduzione dei dazi di Trump

La reazione dei mercati è stata breve ma intensa. Abbiamo a che fare con un evidente aumento della volatilità, con richieste di margine e con spread di finanziamento più ampio. Per ora il sistema finanziario ha retto. Ma le banche potrebbero essere sotto stress. Gli effetti dei dazi sull’economia reale, però, dovrebbe vedersi solo nel medio e lungo termine.

Per prima cosa, i dazi metteranno in difficoltà alcuni esportatori. Ma indirettamente, rallentando gli scambi, danneggeranno le imprese e aumentano il rischio di debiti. Di conseguenza, per proteggersi, le banche potrebbero dover accantonare più riserve per coprire prestiti a rischio. E potrebbero essere più selettive nei finanziamenti.

Lo stress test europeo del 2026 valuterà la resilienza delle banche in uno scenario avverso, con dazi elevati e instabilità geopolitica. E per i consumatori e i clienti l’effetto non si vedrà subito. Buch ha chiarito che gli effetti dei dazi sull’economia potrebbero colpire i soggetti più fragili e le imprese più esposte. E le banche devono capire quali clienti aziendali sono più vulnerabili ai costi del commercio internazionale.

I dazi sono pagati dagli importatori statunitensi e non dai consumatori europei. E, per ora, l’UE non ha imposto controdazi. Dunque, i prodotti americani non aumenteranno di prezzo in Europa. A breve termine, secondo gli analisti, non c’è un pericolo inflazione. A lungo termine si vedrà. A quel punto, potrebbero cresce i prezzi di molti prodotti e delle bollette, così come dei prestiti e dei mutui.