Bonus da 500 euro, assegno di inclusione e novità per le famiglie povere

Come funziona l’erogazione del contributo extra da 500 euro per l’assegno di inclusione ponte destinato alle famiglie povere, ecco le novità da conoscere.

Secondo una prima stima effettuata dal governo saranno 506 mila i nuclei familiari che potranno ricevere il nuovo assegno di inclusione ponte da 500 euro, vediamo quali sono le novità su questo bonus.

L’assegno di inclusione, detto anche ADI, è un contributo economico che le famiglie povere possono richiedere per poter far fronte alle esigenze della vita quotidiana, ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza.

Il sostegno serve in sostanza a dare una mano a chi è in condizione di fragilità ed è escluso dal mondo del lavoro. Proponendo dei percorsi di formazione con politiche attive del lavoro, in teoria mira ad evitare l’esclusione sociale di coloro che si trovano ad occupare le fasce più deboli della popolazione.

In attesa di poter essere introdotti nuovamente in un ambito professionale, le persone che vivono situazioni economiche ai limiti possono dunque fare domanda e ottenere l’assegno di inclusione per integrare il reddito e anche per poter pagare un affitto purché sia stato registrato come da norma.

Va sottolineato che il pagamento dell’assegno di inclusione, una volta che si è chiarito di averne diritto, è pagato solo per 18 mesi e poi bisogna aspettare eventualmente un mese o più di uno per il rinnovo per altri 12 mesi, resta quindi un periodo che rimane scoperto durante il quale gli aventi diritto non percepiscono alcun sostegno economico.

Per non penalizzare questa platea di beneficiari il governo ha pensato a un assegno di inclusione ponte, ecco quali sono le novità.

Come funziona l’assegno di inclusione ponte, la novità del bonus da 500 euro

La novità è stata inserita in un emendamento presentato dal governo al ddl di sostegno ai comparti produttivi, anche noto come decreto Ilva (n. 92/2025) e prevede un bonus extra ma una tantum per andare a sostenere le famiglie che hanno diritto all’assegno di inclusione ma che hanno terminato i limiti temporali di 18 mesi per ricevere il sussidio e devono attendere un mese prima di poter ricevere, in caso di rinnovo, il nuovo assegno per altri 12 mesi.

Questa misura prevede lo stanziamento di 234 milioni di euro per un importo medio di 462 euro a favore di coloro che vivono problemi economici e sono in attesa di un inserimento nel mondo del lavoro.

Come anticipato si tratta di una misura eccezionale e il bonus di massimo 500 euro (varia da caso a caso in base all’importo dell’ultimo assegno ricevuto) potrà essere percepito solo “con la prima mensilità di rinnovo dell’assegno di inclusione e comunque entro e non oltre il mese di dicembre”, quindi copre il mese di pausa obbligatoria tra la prima erogazione durata 18 mesi e il rinnovo di 12 successivo ma potrebbe arrivare anche in autunno.