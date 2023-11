Davvero deliziosi questi involtini di pollo in friggitrice ad aria: con la ricetta di Benedetta salvi la tua cena in 5 minuti

Scopri la ricetta di Benedetta per gli involtini di pollo in friggitrice ad aria: croccanti e velocissimi da preparare.

Stai cercando un modo veloce e facile per preparare una cena gustosa? Questi involtini di pollo cotti nella friggitrice ad aria sono davvero un must: sono veloci da preparare, saranno pronti in 5 minuti. Questo piatto gustoso, grazie alla ricetta di Benedetta Rossi sarai in grado di preparare una cena sfiziosa e in poco tempo.

Quando non si ha molto tempo a disposizione non si deve per forza rinunciare al sapore: questi involtini ne sono la prova! Ecco la ricetta passo passo per preparare questi ottimi involtini di pollo: basta una friggitrice ad aria e pochi minuti!

Involtini di pollo in friggitrice ad aria: la ricetta di Benedetta Rossi

Una ricetta salva cena perché si preparara in poco tempo e rende felice tutta la famiglia quindi un piatto unico, delizioso e anche economico. Ecco tutto ciò che serve per preparare questa cena super sfiziosa e velocissima.

Ingredienti per 4 persone:

500 g di petto di pollo a fettine

150 g di prosciutto cotto

150 g di scamorza a tocchetti

Pangrattato (quanta ne basta)

1 limone

Foglie di alloro (quante ne servono)

Olio extravergine d’oliva (quanto serve)

Pepe (quanto basta)

Sale fino (quanto serve)

Procedimento:

Preparare le fettine di pollo: prendere una singola fettina di petto di pollo e salarla bene (si può aggiungere anche il pepe a piacere). Aggiungere il ripieno: posizionare una fettina di prosciutto cotto ed un pezzo di scamorza sulla fettina di pollo distesa su un piano di lavoro e un piatto. Arrotolare il tutto e stringere bene, in modo da chiudere con cura l’involtino. Ripetere questo processo per tutte le altre fette di petto di pollo. Impanare gli involtini: versare un po’ di olio d’oliva in un piatto fondo. Passare ognuno degli involtini appena preparati nell’olio e poi procedere con la panatura nel pangrattato, assicurandosi di ricoprire bene tutte le superfici. Preparare il cestello della friggitrice ad aria: tagliare il limone a fettine sottili e sistemare gli involtini nel cestello della friggitrice ad aria, posizionandoli alternati con le fettine di limone e le foglie di alloro. Iniziare la cottura: inserire il cestello e cuocere gli involtini a 180 gradi per circa 20 minuti.

Ecco pronti i tuoi involtini di pollo in friggitrice ad aria. Quando hai poco tempo ma hai voglia di qualcosa di sfizioso per cena, non puoi non provare questa ricettina. Questi involtini si possono personalizzare con l’aggiunta di erbe aromatiche o altri ingredienti nel ripieno. Divertiti, sperimenta e gusta!