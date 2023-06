Dalla cena alla disco, l’accoppiata vincente di Bianca Guaccero: abito nero e blazer bianco

Bianca Guaccero ha stupito tutti con il suo look pazzesco: avete visto l’abito che ha indossato? Bellissima e alla moda, semplicemente favolosa.

La celebre conduttrice è tornata a far parlare di sé e questa volta per un motivo ben preciso. Al centro dell’attenzione sono finite alcune immagini che non sono passate inosservate e che hanno attirato parecchio l’attenzione. Protagonista assoluta la bellissima Bianca, che ha sfoggiato un look a dir poco pazzesco, composto da un abito e da un blazer di gran moda. Una vera meraviglia.

Quello di Bianca Guaccero è senza ombra di dubbi uno dei volti più celebri in assoluto. Lo sa bene la conduttrice originaria della Puglia che, negli ultimi anni, è diventata una delle più amate a livello nazionale. Bella, simpatica e molto brava, ha incantato tutti con i suoi seguitissimi programmi tv.

Oggi tutti la conoscono, non solo per i suoi incredibili successi ma anche e soprattutto per la fama che la contraddistingue sul web. Qui la conduttrice è una star a tutti gli effetti, complici anche i canali social dove appare spesso con foto e video. Proprio in un recente filmato, si vede la Guaccero mentre mette in mostra un outfit che è piaciuto parecchio ai fan, scatenando non poche reazioni da parte loro. Avete visto che cosa ha indossato?

Bianca Guaccero, con quell’abito ha fatto una vera strage sul web

Le immagini tanto chiacchierate si trovano sui social e, per la precisione, su Instagram. Qui la Guaccero è molto attiva, condividendo sempre più spesso i diversi momenti della sua vita, sia lavorativa che privata. Proprio sul web è apparso un video nel quale la bella Bianca si mostra in tutto il suo splendore, con un look che esalta al massimo la sua naturale bellezza.

Nelle immagini si vede la Guaccero che scende una scalinata con indosso un abito nero e un blazer bianco. Il vestito è bellissimo e, grazie alla scollatura che passa intorno al collo, mette bene in risalto il meraviglioso fisico della conduttrice. Per completare il look l’artista ha indossato un paio di occhiali da sole neri, dei sandali con il tacco e una borsetta dello stesso colore. Ma c’è di più!

La Guaccero ha voluto sfoggiare non solo la bellezza del suo look ma anche la sua estrema versatilità. Ecco perché la conduttrice si è immortalata con lo stesso outfit ma riadattato prima in modalità giorno e poi sera. Tolti gli occhiali da sole, infatti, il look è perfetto anche per una serata in discoteca.